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Sevilla Akhisar maç özeti! Sevilla Akhisar’ı hüsrana uğrattı! Tam 6 gol…
Uefa Avrupa Ligi

Sevilla Akhisar maç özeti! Sevilla Akhisar’ı hüsrana uğrattı! Tam 6 gol…

Sevilla Akhisar özet! Avrupa Lig J grubu üçüncü maçında Sevilla Akhisarspor'u 6-0 yendi. Akhisar ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında da puan ile tanışamadı. Karşılaşmayı izleyemeyenler için Sevilla Akhisarspor maçı özeti haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte, Sevilla Akhisar özeti...

25 Ekim 2018 23:50

Süper Lig'de son sırada bulunan Akhisarspor, ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'n daki 3. sınavda da puanla tanışamadı. Büyük umutla gidilen karşılaşmada Sevilla Akhisar karşısında ardı ardına bulduğu gollerle 6-0 yenmeyi başardı. Sevilla Akhisar maçı özetini merak edenler için aşağıda karşılaşmanın özeti ve önemli anları yer alıyor. İşte, Sevilla Akhisar özeti…

SEVİLLA AKHİSAR ÖZET

Dakika 7: Ceza yayı gerisinde topu alan Roque Mesa, uzak mesafeden çok sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-0

Dakika 8: PENALTI! Sol kanattan içeri sokulan Vidal, Lopes’le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 9: Penaltıya sebebiyet veren Miguel Lopes sarı kart gördü.

Dakika 9: Sarabia penaltıdan topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi, fark ikiye çıktı: 2-0

Dakika 35: Sağ kanattan gelişen Sevilla atağında Navas ortaladı, Lukac’ın dokunamadığı topu arka tarafta Vidal tekrar içeri çevirdi. Vazquez’in tek dokunuşla bıraktığı topa Promes kale önünde röveşatayı vurdu ve direğe de çarpan top ağlara gitti: 3-0

Dakika 50: Sol kanatta topu alan Vidal’in pasında Muriel yayın gerisinden gelişine sert vurdu, savunmada Dany’ye de çarpan top ağlara gitti: 4-0

Dakika 60: Sol kanatta topu alan Vidal’in pasında Muriel yayın gerisinden gelişine sert vurdu, savunmada Dany’ye de çarpan top ağlara gitti: 4-0

Dakika 67: Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Lukac’ın sektirdiği topu arka direkte alan Mercado boş ağları sarstı: 6-0

Son güncelleme 23:50 | 25 Ekim 2018
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