Schalke 04 maçının kahramanı Fernando Muslera konuştu!

Galatasaray’ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera 0-0 sona eren FC Schalke 04 karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maçta birçok net gol fırsatını kurtaran Muslera “Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka puan almak çok önemli. 3 puan, 1 puan ne alırsanız alın ama puan toplamanız çok önemli. Zor bir maçtı. Taktik seviyesi yüksek bir rakibe karşı oynadık. İlk yarının belirli bir bölümünden sonra taktik değişikliğe gittik. Defans karşısına çok koşular yapıyorlardı. Donk'u oraya çekerek biraz bu sıkıntıyı çözmeye çalıştık. Rakibimiz fazla alan vermeyen, taktik disipline uyan bir takımdı.” ifadelerini kullandı.

Muslera, Galatasaray forması ile Şampiyonlar Ligi'nde 30. maçına çıkmasıyla ilgili soruya ise “Bu büyük kulübün, bu büyük camianın tarihine geçtiğim için çok çok mutluyum. İlk geldiğim günden beri bana yapılan yardımlar ortada. Kulüp beni çok seviyor, taraftarlar çok seviyor. Ben de %100'ümü vererek karşılık vermeye çalışıyorum. Bir kez daha bu önemli kulübe adımı yazdırdığım için çok mutluyum.” cevabını verdi.

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