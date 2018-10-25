Şampiyonlar Ligi maç özetleri! Barcelona dev maçta kazandı, Porto Moskova’yı rahat geçti! İşte, maç sonuçları…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı oynanan maçlarla sona erdi. Şampiyolar Ligi’nde dev mücadeleler birbirinden güzel gollerle taçlandı. Galatasaray Schalke 04 maçı dışında tüm maçlarda goller yaşandı. A Grubu'ndaki maçta Borussia Dortmund evinde ağırladığı Atletico Madrid'i farklı mağlup ederken Paris Saint Germain kendi evinde beraberliği son anda kurtardı. Liverpool'un Kızılyıldız karşısında rahat bir galibiyet elde ettiği gecede Barcelona ise Lionel Messi'nin yokluığunda Inter'i rahat geçti.İşte, Şampiyonlar Ligi maç özetleri | sonuçları…

A GRUBU

Borussia Dortmund 4-0 Atletico Madrid (Axel Witsel 38′, Guerreiro 73′, 89′, Sancho 83′)

B GRUBU

Barcelona 2-0 Inter (Rafinha 32′, Jordi Alba 83′)

C GRUBU

Liverpool 4-0 Kızılyıldız (Firmino 20′, Salah 45′, 52′(p), Mane 80′)

Paris Saint Germain 2-2 Napoli (Lorenzo Insigne 29′, Mário Rui 61′ (k.k), Mertens 77′, Di María 90+3′)

D GRUBU

Galatasaray 0-0 Schalke 04

Lokomotiv Moskova 1-3 Porto (Anton Miranchuk 38′, Marega 26′(p), Herrera 35′, Corona 47′)