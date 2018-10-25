Şahika Ercümen’in dünya rekoru denemesi ertelendi

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal, Salda Gölü kıyısında gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın güneşli ve çok güzel görünmesine karşın suyun üstünde çok şiddetli bir rüzgar olduğunu söyledi. Tekneleri suyun üzerinde tutmanın imkansız olduğunu dile getiren Ucuzal, “Güvenlik önce geldiği için risk almak istemedik. Denemeyi yarına erteleme kararı aldık. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre yarın hava çok güzel. Eğer bir değişiklik olmazsa gece 24.00’den sonra hava düzelmeye başlıyor. Bugün 11.00 olarak belirlediğimiz Şahika Ercümen’in dalış zamanını 10.00’a alıyoruz” diye konuştu.

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Şahika Ercümen: Dünya rekorunu ülkemize kazandırmak istiyoruz

Şahika Ercümen ise rekora çok iyi hazırlandığını, yaşanan olumsuzluğun yarın kıracağı rekorun minik bir anısı olarak kalmasını umut ettiğini belirtti. Hava şartlarının dalış için uygun olmadığını ifade eden Şahika Ercümen, “Hakemlerin kararına saygı gösteriyoruz. Zaten bu sebeple 24-28 Ekim arası rekor için belirlendi. Çünkü bir doğa sporu yapıyoruz. Doğanın şartları her zaman belli olmuyor. Doğayla mücadele edebilmek bazen mümkün değil. O yüzden onunla barışık şekilde, yarın güzel bir havada dünya rekorunu ülkemize kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Şahika Ercümen, hazırlıkları ve morali ile ilgili soru üzerine, Salda Gölü’nde kısa bir hazırlık dönemlerinin olduğunu, bunun da iyi geçtiğini bildirdi. Dalış sırasındaki fiziksel şartların zorlayıcı olduğunu vurgulayan Şahika Ercümen, şunları kaydetti:

“Daldığımız metrelerde sıcaklık 7 derece. Su altı epey soğuk. Bir sporcunun performansını epey etkileyecek düzeyde. Psikolojik olarak iyiyim ama bu gecikmeler, bilinmezlikler performansımı etkiliyor, duraksatıyor. Ama yarına tekrar yeni bir gün hazır şekilde başlayacağız. Bir yıldır hazırlandığımız dünya rekorunu kıracağım. Dünya rekorunu en az 10 metre farkla kırmayı hedefliyoruz. Rekorlar kırılmak için. Herkes insan limitlerini zorlayabilir. Çalıştıktan sonra olabilecek şeyler. Antrenmanlarda rekorun çok daha üstüne çıktım. Bu rekoru antrenmanlarda sadece 10 metreyle geçmedim. Daha fazla derinliğe daldım. Şu anda hedefimiz dünya rekorunu 10 metre geliştirebilmek.”