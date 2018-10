Roma admin’inin Cengiz Ünder şaşkınlığı!

SKOR DIŞ HABERLER Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Roma’nın sahasında CSKA Moskova’yı 3-0 yendiği maçın sonunda Roma sosyal medya hesabı yöneticisi şaşırtan bir olay yaşandı. CSKA Moskova ağlarını iki kez sarsan ve Cengiz Ünder’in attığı golün asistini yapan Edin Dzeko’nun yerine Cengiz Ünder’in maçın adamı seçilmesi sonrası Roma’nın resmi Twitter hesabından duruma şaşırıldığını gösteren bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda “Edin Dzeko, CSKA Moskova maçında iki gol atarken, diğer golün de asistini yaptı. Opta’dan 9.81 puan alan Edin Dzeko, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi’nde haftanın futbolcusu adayları arasında gösterildi. Yani Cengiz Ünder’i takipçi oyları ile CSKA Moskova maçının oyuncusu olarak seçildiği için tebrik ederiz” denildi.

İşte Roma’nın resmi Twitter hesabından yapılan o paylaşım:

Against CSKA Moscow Edin Dzeko scored twice, provided the assist for the other goal, earned an Opta rating of 9.81 and was duly nominated for #UCL Player of the Week.

So congratulations to Cengiz Under on being voted the #ASRoma @qatarairways Man of the Match! pic.twitter.com/qCm30W4CQU

— AS Roma English (@ASRomaEN) 25 Ekim 2018