SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 4 dakikada karanlıktan aydınlığa!
Roma admin’inin Cengiz Ünder şaşkınlığı!
Şampiyonlar Ligi

Roma admin’inin Cengiz Ünder şaşkınlığı!

Roma'nın CSKA Moskova ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmada maçın adamı seçilen Cengiz Ünder, İtalyan ekibinin sosyal medya yöneticisini şaşırttı.

25 Ekim 2018 19:12

SKOR DIŞ HABERLER Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Roma’nın sahasında CSKA Moskova’yı 3-0 yendiği maçın sonunda Roma sosyal medya hesabı yöneticisi şaşırtan bir olay yaşandı. CSKA Moskova ağlarını iki kez sarsan ve Cengiz Ünder’in attığı golün asistini yapan Edin Dzeko’nun yerine Cengiz Ünder’in maçın adamı seçilmesi sonrası Roma’nın resmi Twitter hesabından duruma şaşırıldığını gösteren bir paylaşım yapıldı.

24 Ekim 2018 Şampiyonlar Ligi`nde Cengiz Ünder`in gecesi! Müthiş gol... İlgili Haberi Oku

Paylaşımda “Edin Dzeko, CSKA Moskova maçında iki gol atarken, diğer golün de asistini yaptı. Opta’dan 9.81 puan alan Edin Dzeko, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi’nde haftanın futbolcusu adayları arasında gösterildi. Yani Cengiz Ünder’i takipçi oyları ile CSKA Moskova maçının oyuncusu olarak seçildiği için tebrik ederiz” denildi.

İşte Roma’nın resmi Twitter hesabından yapılan o paylaşım:

Son güncelleme 19:18 | 25 Ekim 2018
cengiz ünder roma
GÜNÜN MAÇLARI
Bursaspor
Yarın - 20:30
-
Alanyaspor
BB Erzurumspor
27/10/2018 - 13:30
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü