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Phoenix Suns’tan anlamlı hareket!
NBA

Phoenix Suns’tan anlamlı hareket!

Amerika'da yaşayan 6 yaşındaki Teddy'nin, 40 kişiyi davet ettiği doğum günü partisine kimsenin katılmaması sonrası NBA takımlarından Phoenix Suns, küçük çocuğu Los Angeles Lakers maçına davet etti.

25 Ekim 2018 09:31

6 yaşındaki Teddy, doğum gününü kutlamak için bir pizzacıda parti organize etti ve 40 kişiyi davet etti. Ancak küçük çocuğunun doğum günü partisine 1 kişi dahi gelmedi. Teddy’nin annesi de bunun üzerine sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Hikaye birçok kişi tarafından paylaşıldı.

4 BİLET HEDİYE EDİLDİ

Bu hikayeyi gören NBA takımlarından Phoenix Suns olaya kayıtsız kalmadı ve Teddy’nin doğumu gününü sosyal medyadan kutladı. Suns bununla da kalmadı ve Phoenix Suns-Los Angeles Lakers maçı için küçük çocuğa 4 bilet hediye etti. Ayrıca Teddy maç öncesinde Suns’ın maskotu Gorilla ile tanışma fırsatı bulacak.

Son güncelleme 09:31 | 25 Ekim 2018
MArika NBA Phoenix Suns
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