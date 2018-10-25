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Mesut Özil’den ‘Türkiye’de forma giymek ister misin?’ sorusuna yanıt
İngiltere Premier Lig

Mesut Özil’den ‘Türkiye’de forma giymek ister misin?’ sorusuna yanıt

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Twitter'da kendisine sorulan "Türkiye'de forma giymek ister misin?" sorusuna yanıt verdi.

25 Ekim 2018 06:58

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da oynayan Mesut Özil, Twitter'da takipçilerinin sorularına yanıt verirken Türkiye'de forma giyme konusuna da değindi.

Schalke 04 formasıyla parlayan, Werder Bremen’de sergilediği performansın ardından Real Madrid’e transfer olan ve 2013’ten beri Arsenal’de mücadele eden Mesut Özil, geleceğiyle ilgili bir soruya yanıt verdi.

Almanya Milli Takımı’nı bırakan 30 yaşındaki futbolcu, Twitter’da takipçileri tarafından sorulan sorulara cevap verdi.

Bir kullanıcının “Kariyerinin bir noktasında Türkiye’de forma giymek ister misin?” sorusuna yanıt veren Özil, “Zor soru! Ama diyebilirim ki… Asla, asla deme!” ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcının “Almanya, İngiltere, İspanya ve Türkiye’den favori yiyeceklerin neler?” sorusunu yanıtlayan yıldız futbolcu, “İngiltere – balık ve patates, İspanya – Paella, Almanya – soslu patates, Türkiye – Her şey” yanıtını verdi.

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Son güncelleme 07:40 | 25 Ekim 2018
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