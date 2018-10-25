Messi’siz Barcelona, Inter’i yıktı! Maça damga vuran hareket…

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda İspanyol ekibi Barcelona ile İtalyan temsilcisi Inter Camp Nou’da karşı karşıya geldi. Dev maçta kazanan taraf 2-0’lık skorla ev sahibi Barcelona oldu.
Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Rafinha ve 83. dakikada Jordi Alba kaydetti.
BROZOVIC’TEN FRİKİKTE İLGİNÇ HAREKET!
Karşılaşmanın ikinci yarısında Interli Marcelo Brozovic, Barcelonalı Luis Suarez’in frikik kullandığı sırada barajın arkasına yatmayı tercih etti. Luis Suarez barajın altında topu geçirdi ama Marcelo Brozovic’i e takıldı. Marcelo Brozovic’e çarpan top kornere gitti.
BARCELONA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 9’a yükseltirken, Inter 6 puanda kaldı. Grupta Tottenham ve PSV Eindhoven’in 1’er puanları bulunuyor. Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda 6 Kasım Salı günü oynanacak maçta Inter, Barcelona’yı Milano’da ağırlayacak.