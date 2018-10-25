MAÇ SONUCU | Paris Saint Germain 2-2 Napoli | Şampiyonlar Ligi C Grubu

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Napoli’yi konuk eden Paris Saint Germain, iki kez geriye düştüğü maçta sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı ve rakipleriyle puan farkının açılmamasını sağladı.

Mücadelenin 29. dakikasında Lorenzo Insigne’nin golüyle 1-0 öne geçen Napoli ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci yarının 61. dakikasında Mario Rui’nin kendi kalesine attığı golle PSG skoru 1-1’e getirdi.

Ancak PSG karşısında birçok fırsat yakalayan İtalyan temsilcisi Napoli, 77. dakikada Dries Mertens’in golüyle yeniden 2-1’lik üstünlüğü sağlamayı başardı.

Maçın 90+3. dakikasında ise Angel Di Maria sahneye çıktı. Arjantinli futbolcu yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 2-2 olarak belirleyen isim oldu.

Bu sonucun ardından Napoli 5, Paris Saint Germain ise 4 puana ulaştı. Gruptaki diğer maçta Liverpool sahasında Kızılyıldız’ı 4-0 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Lokomotiv Moskova 1-3 Porto | Şampiyonlar Ligi D Grubu UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Lokomotiv Moskova'ya konuk olan Porto, deplasmandan 3-1'lik galibiyetle döndü ve grupta kritik bir galibiyet elde etti. İlgili Haberi Oku