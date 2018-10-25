MAÇ SONUCU | Lokomotiv Moskova 1-3 Porto | Şampiyonlar Ligi D Grubu

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri Lokomotiv Moskova ve Porto karşı karşıya geldi. Rusya’daki maçı Porto 3-1 kazanmayı bildi.
Maçın 11. dakikasında Manuel Fernandes penaltı vuruşundan yararlanamazken 25. dakikada Moussa Marega Porto’yu 1-0 öne geçiren penaltı golünü atan isim oldu.
Karşılaşmanın 35. dakikasında Hector Herrera skoru 2-0’a getiren isim olurken ev sahibi Lokomotiv Moskova 38. dakikada Anton Miranchuk’un golüyle farkı 1’e indirdi ve ilk yarı 2-1 Porto’nun üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıya golle başlayan Porto 47. dakikada Jesus Corona’nın golüyle durumu 3-1 yaparken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Porto’nun galibiyetiyle sona erdi.
Bu sonucun ardından grubun lideri Porto puanını 7 yaparken puansız Lokomotiv Moskova son sırada yer aldı.
Öte yandan Lokomotiv Moskova’da Solomon Kvirkvelia 76. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.