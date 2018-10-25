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MAÇ SONUCU | Galatasaray Schalke 04 (0-0)
Galatasaray

MAÇ SONUCU | Galatasaray Schalke 04 (0-0)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Lokomotiv Moskova'ya konuk olan Porto, deplasmandan 3-1'lik galibiyetle döndü ve grupta kritik bir galibiyet elde etti.

25 Ekim 2018 07:01

Devler Ligi’nde kritik Schalke maçına 5 önemli eksikle çıkan Aslan, ölüp ölüp dirildiği maçta 1 puan çıkarmayı başardı…

90 dakika boyunca rakibinin atakları karşısında sıkıntılı anlar yaşayan Galatasaray’da Uruguaylı kaleci Muslera müthiş performansıyla maça damga vurdu. 13.dakikada karşı karşıya pozisyonda rakibine geçit vermeyen Muslera’nın hareketi sonrası Schalke’li oyuncular uzun süre penaltı itirazlarında bulundu.

Öne geçme fırsatını 45’te yakalayan Galatasaray’da ceza sahası içinde Eren’in sert şutunda top kaleciye takıldı. 47’de Muslera köşeye giden topu nefis çıkardı dönüşünde Ozan Kabak çizgi üzerinde müdahale ederek topun kaleye girmesini engelledi.

58’de Embolo’dan seken top Muslera’nın ayağına çarparak ağlara gitti. Ancak pozisyon öncesi yardımcı hakemin ofsayt kararı vermesi sonucu ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

87’de yine çok tehlikeli gelişen Galatasaray atağında Muslera bir kez daha kalesinde devleşerek gole izin vermedi. Başladığı gibi biten maçın ardından 4 puana çıkan Galatasaray 3. sırada, Schalke 5 puanla ikinci sırada yer aldı.

Son güncelleme 07:02 | 25 Ekim 2018
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