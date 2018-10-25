MAÇ SONUCU | Anadolu Efes Fenerbahçe 89-83 | Muhteşem geri dönüş! Obradovic’e ilk darbe Ergin Ataman’dan

Basketbol THY Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, 16 sayı geriye düştüğü maçta sahasında Fenerbahçe’yi 89-83 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyondaki 3. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise ilk yenilgisini yaşadı.

Tempolu başlayan mücadelenin ilk 3 dakikası Fenerbahçe’nin 10-7 üstünlüğüyle geçildi. Peş peşe hücumlardan boş dönen Anadolu Efes karşısında Guduric, Kalinic ve Vesely ile 10-0’lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 7. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 9-22. Kalan bölümde Anadolu Efes’in Simon ile bulduğu isabetli dış atışa Ahmet Düverioğlu ve Sloukas ile cevap veren Fenerbahçe, üstün oynadığı ilk periyodu 26-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, Micic’in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 13. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 22-30. Dış atışlarda iyi bir yüzde yakalayan ve Larkin ile skor üreten lacivert-beyazlılar, savunmada ise etkisiz kaldı. Anadolu Efes karşısında hem pota altından hem de 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan Fenerbahçe, 19. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 32-48. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına ise 52-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Pleiss ile pota altında etkili olan ve savunmada daha iyi bir görüntü çizen Anadolu Efes, Micic’in basketiyle 25. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 52-56. Hız kesmeyen lacivert-beyazlılar, basit top kayıpları yapan Fenerbahçe karşısında Moerman’ın 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 27. dakikada skorda dengeyi sağladı: 58-58.

Anadolu Efes, Dunston’ın pota altından kaydettiği sayılarla 29. dakikada maçta öne geçti: 64-62. Kalan bir dakika 6 saniyelik dilimde Melli’nin dış atışına Micic’in potaya giderek bulduğu basketle yanıt veren Anadolu Efes, final periyoduna 66-65 önde girdi.

Son periyoda iki takım da hücumda tutuk başladı. Ardından sert savunmasını sürdüren Anadolu Efes, Beaubois ve Dunston’ın pota altından üst üste kazandırdığı basketlerle 36. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 73-68. Sarı-lacivertliler, Melli, Vesely ve Sloukas ile farkı 1 sayıya kadar indirse de Anadolu Efes, Moerman’ın basketiyle 39. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 85-77.

Kalan bölümde hata yapmayan ve serbest atış çizgisinden skor üreten Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-83 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica, Robert Lottermoser, Sergio Silva

Anadolu Efes: Larkin 7, Beaubois 17, Doğuş, Motum, Moerman 15, Buğrahan 3, Pleiss 13, Micic 13, Anderson 6, Dunston 8, Krunoslav 7

Başantrenör: Ergin Ataman

Fenerbahçe: Melli 14, Melih 7, Kalinic 6, Sloukas 11, Guduric 10, Vesely 24, Ali Muhammed, Ahmet 4, Datome 3, Lauvergne 4

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. periyot: 12-26 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 38 -52 (Fenerbahçe Lehine)

3. periyot: 66-65 (Anadolu Efes lehine)