Anderlecht Fenerbahçe maç özeti! Frey ve Hasan Ali Kaldırım’ın golünü izle!

Fenerbahçe Avrupa Ligi D grubu üçüncü maçında Anderlecht karşısında çıktı. Karşılaşmada ev sahibi Anderlecht Fenerbahçe 2-0 öne geçmesine rağmen temsilcimiz Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-2’yi yakalamayı başardı. Fenerbahçe’ye 1 puanı getiren golleri 53. dakikada Frey, 57. dakikada Hasan Ali Kaldırım attı. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Anderlecht Fenerbahçe özeti yer alıyor. İşte, Anderlecht Fenerbahçe maçı özeti…

ANDERLECHT FENERBAHÇE ÖZET İZLE

Fenerbahçe Anderlecht 1. gol! Fenerbahçe Frey golünü izle

Fenerbahçe Anderlecht 2. gol! Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım golünü izle

Dakika 4'te ilk tehlikeli atak Anderlecht'ten geldi. Sağ kanattan yapılan orta Hasan Ali'ye çarptı ve top bir anda ceza sahasının sağ çaprazındaki Gerkens'in önünde kaldı. Gerkens'in şutunu ise Harun çeldi.

10. dakikada Fenerbahçe'de Jaílson, Saief'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

İlk 15 dakika sonunda Karşılaşma oldukça düşük tempoda devam etti. Her iki takım da risksiz ve kontrollü bir şekilde oynadı. Fenerbahçe savunmadan hücum alanına atılan direkt toplarla etkili olmaya çalıştı ama başaramadı.

Fenerbahçe'den ilk tehlike 24. dakikada geldi. Yassine Benzia, ceza yayının üzerinden kaleyi düşündü. Vuruşu az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada Fenerbahçe çok iyi geldi. Frey ile Slimani'nin seri paslaşmalarının ardından ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Slimani'nin vuruşu cılız kaldı ve kalecinin kucağına gitti.

Andertlect golü buldu. 35. dakikada Kums'un ara pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Bakkali'nin sert vuruşu, Harun'un üstünden ağlarla buluştu.

38. dakikada Mauricio Isla'nın sağ kanattan uzak direğe doğru yerden ortaladığı topa Michael Frey gelişine vurdu, Didillon kornere çeldi.

44. dakikada Kums'un kullandığı frikik direkten döndü.

Karşılaşmanın ikinci yarısı golle başladı. 49. dakika Bakkali, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Sol ayağıyla uzak köşeye vurdu ve top ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu.

53. dakikada Fenerbahçe aradığı golü Frey ile buldu. Anderlecht'in orta sahada yaptığı hatalı pasın ardından Frey bir anda topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. İsviçreli golcü, uzak direğe doğru yaptığı plase vuruşuyla ağları havalandırdı ve farkı bire indirdi.

4 dakikada 2 gol! 57. dakikada Frey'in ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali, dar açıdan yaptığı vuruşta ağları buldu ve Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp eşitliği sağladı.

66. dakikada Fenerbahçe’nin sol kanattan gerçekleştirdiği hücumda, ceza sahası önünde Saelemaekers topa elle dokundu. Fenerbahçeli oyuncular penaltı kararı beklediler, ama maçın hakemi müdahalenin dışarda olduğu kararını verdi.

81. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Hasan Ali’nin pasında ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Eljif Elmas’ın uzak direğe vuruşu az farkla auta gitti.

HASAN ALİ KALDIRIM İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe formasıyla Anderlecht filelerini havalandıran Hasan Ali Kaldırım, kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında gol attı. Bu gol aynı zamanda Kaldırım'ın kariyerindeki 5. gol oldu. Attığı golden sonra müthiş bir sevinç yaşayan tecrübeli oyuncu armasını öperek eleştirilere mesaj gönderdi.

Belçika deplasmanında ilk yarıda ve ikinci yarının hemen başında yediği 2 golle şoka giren Fenerbahçe'de geri dönüşün fitilini 54.dakikada Frey ateşledi.

İlk yarıda kaçırdığı golden sonra 54'te Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Frey takımını umutlandırdı.

4 dakika sonra sahneye çıkan Hasan Ali Kaldırım herkesi sevince boğdu. Rakip ceza sahası içinde zarif hareketlerle kendisine şut açısı yaratan Han Ali şık bir vuruşla beraberliği getiren golü kaydetti.

“BARIŞ İLE İLGİLİ BİR ENDİŞE DUYMUYORUM”

Barış Alıcı'nın oynamamasının nedeni sorulan teknik adam, “Takım içerisinde rekabet var, onun da rekabete girebilmesi gerekiyor. Sezon başında iyiydi ama şu anda zor bir durumun içinde. Onun yaşadığı gibi bir transfer yaşandıysa bu durum normal karşılanabilir. Barış ile ilgili bir endişem yok, içinde bulunduğu durumdan çıkmak için mücadele etmesi gerekiyor. Oğuz bugün idmanda yaptıklarıyla oynamayı hak etti, büyük gelişim gösterdi. 11'de oynatsam mı diye de düşündüm. İdmanda yaptıkları, alacakları dakikaları etkiliyor. Barış ile ilgili herhangi bir endişe duymuyorum. Çok genç oyuncumuz var. Yiğithan var, o da çok çalışan bir oyuncumuz. Son dönemde o da iyi izlenimler veriyor” diye konuştu.