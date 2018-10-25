Leeds United ile One Direction’ın eski solisti arasında laf dalaşı!

SKOR DIŞ HABERLER Dünya çapında hayran kitlesine sahip olan ancak 2015 yılında dağılarak hayranlarını üzen İngiliz müzik grubu One Direction’ın eski solisti Niall Horan ile İngiltere’nin köklü kulüperinden Leeds United arasında sosyal medya üzerinden bir atışma gerçekleşti. Solo çalışması pek beğenilmeyen Niall Horan’ın fitilini ateşlediği laf dalaşına, Leeds United sosyal medya hesabından anında cevap geldi.

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Bir taraftarın “Leeds United’a şans dileyebilir misin?” şeklindeki ricasına “Kimse Leeds’i sevmiyor” diyerek karşılık veren Niall Horan’a Leeds United kulübünden cevap gecikmedi. Niall Horan’ın bu paylaşımı karşısında sessiz kalmayan Leeds United’ın sosyal medya yöneticisi, “Kimse senin solo albümünü beğenmiyor” yanıtını verdi. Daha önce sosyal medyada benzeri görülmemiş olan ikili arasındaki laf dalaşı bu paylaşımın ardından şimdilik sona erdi.

No one likes your solo career #BringBack1D https://t.co/PLu0p216pl — Leeds United (@LUFC) October 24, 2018

ONE DIRECTION DAĞILDI

İngiltere’nin en popüler müzik gruplarından biri olan One Direction, 2011 yılında kurulmuş ve dört yıllık birlikteliğin ardından 2015 yılında dağılma kararı almıştı. Hayranlarını üzen One Direction grubu, ilk olarak alınan bir yıllık ara verme kararını süresiz olarak değiştirmişti. Bunun üzerine solo albüm çıkaran Niall Horan, One Direction grubunda yakaladığı başarıyı yakalayamamıştı.