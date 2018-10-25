SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: F.Bahçe'nin 11'i açıklandı! Cocu'nun tercihi...
Leeds United ile One Direction’ın eski solisti arasında laf dalaşı!
Dünyadan Futbol

Leeds United ile One Direction’ın eski solisti arasında laf dalaşı!

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu One Direciton'ın eski solisti Niall Horan ile İngiltere Championship'te mücadele eden Leeds United kulübü arasında daha önce eşi benzeri olmayan bir laf dalaşı yaşandı. Sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmayı Niall Horan başlattı.

25 Ekim 2018 18:38

SKOR DIŞ HABERLER Dünya çapında hayran kitlesine sahip olan ancak 2015 yılında dağılarak hayranlarını üzen İngiliz müzik grubu One Direction’ın eski solisti Niall Horan ile İngiltere’nin köklü kulüperinden Leeds United arasında sosyal medya üzerinden bir atışma gerçekleşti. Solo çalışması pek beğenilmeyen Niall Horan’ın fitilini ateşlediği laf dalaşına, Leeds United sosyal medya hesabından anında cevap geldi.

25 Ekim 2018 Pep Guardiola`dan `mülteci` eleştirisi: `Eğer insanlar ölüyorsa...` İlgili Haberi Oku

Bir taraftarın “Leeds United’a şans dileyebilir misin?” şeklindeki ricasına “Kimse Leeds’i sevmiyor” diyerek karşılık veren Niall Horan’a Leeds United kulübünden cevap gecikmedi. Niall Horan’ın bu paylaşımı karşısında sessiz kalmayan Leeds United’ın sosyal medya yöneticisi, “Kimse senin solo albümünü beğenmiyor” yanıtını verdi. Daha önce sosyal medyada benzeri görülmemiş olan ikili arasındaki laf dalaşı bu paylaşımın ardından şimdilik sona erdi.

ONE DIRECTION DAĞILDI

İngiltere’nin en popüler müzik gruplarından biri olan One Direction, 2011 yılında kurulmuş ve dört yıllık birlikteliğin ardından 2015 yılında dağılma kararı almıştı. Hayranlarını üzen One Direction grubu, ilk olarak alınan bir yıllık ara verme kararını süresiz olarak değiştirmişti. Bunun üzerine solo albüm çıkaran Niall Horan, One Direction grubunda yakaladığı başarıyı yakalayamamıştı.

Son güncelleme 19:18 | 25 Ekim 2018
Leeds United Niall Horan one direction
GÜNÜN MAÇLARI
Bursaspor
Yarın - 20:30
-
Alanyaspor
BB Erzurumspor
27/10/2018 - 13:30
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü