Kobe Bryant’tan inanılmaz itiraf: Hakem kural kitabını okudum ve…

SKOR DIŞ HABERLER / ABD’de Jimmy Kimmel’ın talk şovuna katılan efsane basketbolcu Kobe Bryant, yaptığı itiraf ile basketbol dünyasında gündem yarattı.

Kobe, oyunculuk döneminde hakemlerin kural el kitabını okuduğunu ve buna göre hakemlerin kör noktalarını belirleyerek kritik anlarda o bölgelerde faul yaptığını anlattı. Kobe canlı yayında şöyle konuştu:

“Hakemlerin maç içinde belli pozisyonlarda olması gerekiyor. Eğer maçları izlerseniz hakemlerin oyun boyunca belirli bölgelere kaydığını görürsünüz. Onların nerede olmaları gerektiğini anlamak için hakem kural kitabını okudum. Böylece bir faulün yanıma kar kalmasını istiyorsam (gülerek) yer değiştiren hakemin arkasını kullandım”

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