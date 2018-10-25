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Kobe Bryant’tan inanılmaz itiraf: Hakem kural kitabını okudum ve…
NBA

Kobe Bryant’tan inanılmaz itiraf: Hakem kural kitabını okudum ve…

NBA tarihinin en özel oyunculardan olan Kobe Bryant, katıldığı bir TV programında oyunculuk dönemine ait Kobe'ce bir detay paylaştı...

25 Ekim 2018 19:01

SKOR DIŞ HABERLER / ABD’de Jimmy Kimmel’ın talk şovuna katılan efsane basketbolcu Kobe Bryant, yaptığı itiraf ile basketbol dünyasında gündem yarattı.

Kobe, oyunculuk döneminde hakemlerin kural el kitabını okuduğunu ve buna göre hakemlerin kör noktalarını belirleyerek kritik anlarda o bölgelerde faul yaptığını anlattı. Kobe canlı yayında şöyle konuştu:

“Hakemlerin maç içinde belli pozisyonlarda olması gerekiyor. Eğer maçları izlerseniz hakemlerin oyun boyunca belirli bölgelere kaydığını görürsünüz. Onların nerede olmaları gerektiğini anlamak için hakem kural kitabını okudum. Böylece bir faulün yanıma kar kalmasını istiyorsam (gülerek) yer değiştiren hakemin arkasını kullandım”

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Son güncelleme 19:17 | 25 Ekim 2018
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