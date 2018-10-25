‘Hasan Ali Kaldırım’ın içinden Messi çıktı!’

Belçika deplasmanında ilk yarıda ve ikinci yarının hemen başında yediği 2 golle şoka giren Fenerbahçe’de geri dönüşün fitilini 54.dakikada Frey ateşledi.
İlk yarıda kaçırdığı golden sonra 54’te Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Frey takımını umutlandırdı.
4 dakika sonra sahneye çıkan Hasan Ali Kaldırım herkesi sevince boğdu. Rakip ceza sahası içinde zarif hareketlerle kendisine şut açısı yaratan Han Ali şık bir vuruşla beraberliği getiren golü kaydetti.
İLK AVRUPA GOLÜ
Fenerbahçe formasıyla Anderlecht filelerini havalandıran Hasan Ali Kaldırım, kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında gol attı. Bu gol aynı zamanda Kaldırım’ın kariyerindeki 5. gol oldu. Attığı golden sonra müthiş bir sevinç yaşayan tecrübeli oyuncu armasını öperek eleştirilere mesaj gönderdi. Hasan Ali attığı golden sonra twitter’da gündem oldu.
İşte yapılan paylaşımlar…
HükümsüzKomisyon
Hasan Ali nin içine messi kaçmış
— MR. Bahçıvan (@bahcivancaa1) 25 Ekim 2018
Hasan Ali Kaldırım anlık pic.twitter.com/6AKXxpFqn5
— YaRaMaZıM (@Yogbeya) 25 Ekim 2018
Dünyada bir ilk hasan ali gol attı diyorlar
— marslının iç sesi (@marslininicsesi) 25 Ekim 2018
Hasan Ali, Messi golü attı
— Muhammet Demir (@mhmmetdemir) 25 Ekim 2018
Hasan Ali marceloo :) pic.twitter.com/UbihjNsEv1
— fatih (@fthhds) 25 Ekim 2018
Şu her maç küfür yiyen Hasan Ali Kaldırım yine gol attı!
— Taner1923 (@tnr1923) 25 Ekim 2018
Söylemeye dilim varmıyor ama hasan ali gerçekten kafasını kullandı türk futbolcuların çoğu orda pas verirdi
— Torstein (@kastanyola1) 25 Ekim 2018
Hasan Ali gol attı aman yarabbi ya Resulullah
— M.Ali Ünveren (@maliunveren) 25 Ekim 2018
Hasan Ali Kaldırım, hem Anderlecht’e hem Mustafa Doğan’a attı. Afferin Hasan Ali, öptüğün ambleme kurban olsunlar.
— Aydın ÇAĞDAŞ (@aydincgds) 25 Ekim 2018