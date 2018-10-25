‘Hasan Ali Kaldırım’ın içinden Messi çıktı!’

Belçika deplasmanında ilk yarıda ve ikinci yarının hemen başında yediği 2 golle şoka giren Fenerbahçe’de geri dönüşün fitilini 54.dakikada Frey ateşledi.

İlk yarıda kaçırdığı golden sonra 54’te Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Frey takımını umutlandırdı.

4 dakika sonra sahneye çıkan Hasan Ali Kaldırım herkesi sevince boğdu. Rakip ceza sahası içinde zarif hareketlerle kendisine şut açısı yaratan Han Ali şık bir vuruşla beraberliği getiren golü kaydetti.

İLK AVRUPA GOLÜ

Fenerbahçe formasıyla Anderlecht filelerini havalandıran Hasan Ali Kaldırım, kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında gol attı. Bu gol aynı zamanda Kaldırım’ın kariyerindeki 5. gol oldu. Attığı golden sonra müthiş bir sevinç yaşayan tecrübeli oyuncu armasını öperek eleştirilere mesaj gönderdi. Hasan Ali attığı golden sonra twitter’da gündem oldu.

Fenerbahçe`nin golcü Michael Frey önce saç baş yoldurdu! Sonra bir ilke imza attı Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynadığı maçta Michael Frey'in kaçırdığı gol, Fenerbahçe taraftarını isyan ettirdi. Michael Frey sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarının sert eleştirilerine maruz kaldı. Michael Frey ikinci yarıda ise Fenerbahçe forması altındaki ilk golüne imza attı. İlgili Haberi Oku

İşte yapılan paylaşımlar…

HükümsüzKomisyon Hasan Ali nin içine messi kaçmış — MR. Bahçıvan (@bahcivancaa1) 25 Ekim 2018

Hasan Ali Kaldırım anlık pic.twitter.com/6AKXxpFqn5 — YaRaMaZıM (@Yogbeya) 25 Ekim 2018

Dünyada bir ilk hasan ali gol attı diyorlar — marslının iç sesi (@marslininicsesi) 25 Ekim 2018

Hasan Ali, Messi golü attı — Muhammet Demir (@mhmmetdemir) 25 Ekim 2018

Hasan Ali marceloo :) pic.twitter.com/UbihjNsEv1 — fatih (@fthhds) 25 Ekim 2018

Şu her maç küfür yiyen Hasan Ali Kaldırım yine gol attı! — Taner1923 (@tnr1923) 25 Ekim 2018

Söylemeye dilim varmıyor ama hasan ali gerçekten kafasını kullandı türk futbolcuların çoğu orda pas verirdi — Torstein (@kastanyola1) 25 Ekim 2018

Hasan Ali gol attı aman yarabbi ya Resulullah — M.Ali Ünveren (@maliunveren) 25 Ekim 2018