Hasan Ali Kaldırım: ‘Onları görünce gözlerim doldu’

Fenerbahçe’nin kaptanı Hasan Ali Kaldırım, Anderlecht karşılaşmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve taraftarlardan hem özür diledi, hem teşekkür etti.

Anderlecht deplasmanında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, 4 dakika içinde bulduğu iki golle sahadan 2-2’lk beraberlikle ayrılırken takımın ikinci golü kaptan Hasan Ali Kaldırım’dan geldi.

Golden sonra formasındaki armayı göstererek tribünlere koşan Hasan Ali Kaldırım, maç sonu Twitter hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

İşte Hasan Ali Kaldırım’ın o sözleri;

Taraftarlarımızdan, bugün takımın bulunduğu durumdan dolayı özür diliyorum. Bu soğukta destek verdiler hiç durmadan. Sahaya çıkarken deplasman tribününe baktığımda onların coşkusunu görünce gözlerim doldu. Çok duygulandım. Bu formanın kıymetini bilmeliyiz. Hepsine çok teşekkürler pic.twitter.com/kj5DsYFg5E — Hasan Ali Kaldırım (@HAK3) 25 Ekim 2018

`Hasan Ali Kaldırım`ın içinden Messi çıktı!` Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Anderlecht ile oynadığı maçta sarı lacivertlilerin beraberlik golünü atan Hasan Ali Kaldırım maça damga vurdu. İlgili Haberi Oku