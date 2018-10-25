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Hasan Ali Kaldırım: ‘Onları görünce gözlerim doldu’
Uefa Avrupa Ligi

Hasan Ali Kaldırım: ‘Onları görünce gözlerim doldu’

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de takımın ikinci golünü atan Hasan Ali Kaldırım taraftara teşekkür etti.

25 Ekim 2018 23:44

Fenerbahçe’nin kaptanı Hasan Ali Kaldırım, Anderlecht karşılaşmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve taraftarlardan hem özür diledi, hem teşekkür etti.

Anderlecht deplasmanında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, 4 dakika içinde bulduğu iki golle sahadan 2-2’lk beraberlikle ayrılırken takımın ikinci golü kaptan Hasan Ali Kaldırım’dan geldi.

Golden sonra formasındaki armayı göstererek tribünlere koşan Hasan Ali Kaldırım, maç sonu Twitter hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

İşte Hasan Ali Kaldırım’ın o sözleri;

25 Ekim 2018 `Hasan Ali Kaldırım`ın içinden Messi çıktı!` Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Anderlecht ile oynadığı maçta sarı lacivertlilerin beraberlik golünü atan Hasan Ali Kaldırım maça damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:44 | 25 Ekim 2018
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım
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