Fenerbahçe’nin golcü Michael Frey önce saç baş yoldurdu! Sonra bir ilke imza attı

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin Anderlecht ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Michael Frey, kaçırdığı gol nedeniyle tepki çekti. Fenerbahçe’nin sezon başında FC Zurich’ten 2.6 milyon Euro’ya transfer ettiği ancak bir türlü beklenen katkıyı alamadığı Michael Frey’in net pozisyonda yaptığı vuruş, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarını isyan ettirdi. Michael Frey, 38. dakikada yaptığı vuruşla Fenerbahçe taraftarlarına saç baş yoldurdu. Michael Frey, ikinci yarıda ise Fenerbahçe’deki ilk golünü ağlara bıraktı.
Fenerbahçe taraftarları, Twitter’da Michael Frey’i eleştirirken, Michael Frey’in Türkiye’deki en kötü forvet olduğu şeklinde paylaşımlar yaptılar. İkinci yarıda ise Michael Frey, Fenerbahçe’yi umutlandıran golü ağlara bıraktı. Anderlecht orta sahasından geriye doğru atılan pasta topu bir anda ayağında bulan Michael Frey, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Michael Frey, yaptığı vuruşla karşılaşmanın 54. dakikasında Fenerbahçe forması altındaki ilk golüne imza atmış oldu.
İşte Fenerbahçe taraftarlarının Michael Frey’in 38. dakikada kaçırdığı gol sonrası sosyal medya üzerinden verdikleri tepkilerden bazıları:
Fenerbahçe, ligin yine en kötü forvet transferini yapmış Frey
— Aslan Pençesi (@_AslanPencesi_) 25 Ekim 2018