Fenerbahçe’nin golcü Michael Frey önce saç baş yoldurdu! Sonra bir ilke imza attı

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin Anderlecht ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Michael Frey, kaçırdığı gol nedeniyle tepki çekti. Fenerbahçe’nin sezon başında FC Zurich’ten 2.6 milyon Euro’ya transfer ettiği ancak bir türlü beklenen katkıyı alamadığı Michael Frey’in net pozisyonda yaptığı vuruş, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarını isyan ettirdi. Michael Frey, 38. dakikada yaptığı vuruşla Fenerbahçe taraftarlarına saç baş yoldurdu. Michael Frey, ikinci yarıda ise Fenerbahçe’deki ilk golünü ağlara bıraktı.

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Fenerbahçe taraftarları, Twitter’da Michael Frey’i eleştirirken, Michael Frey’in Türkiye’deki en kötü forvet olduğu şeklinde paylaşımlar yaptılar. İkinci yarıda ise Michael Frey, Fenerbahçe’yi umutlandıran golü ağlara bıraktı. Anderlecht orta sahasından geriye doğru atılan pasta topu bir anda ayağında bulan Michael Frey, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Michael Frey, yaptığı vuruşla karşılaşmanın 54. dakikasında Fenerbahçe forması altındaki ilk golüne imza atmış oldu.

İşte Fenerbahçe taraftarlarının Michael Frey’in 38. dakikada kaçırdığı gol sonrası sosyal medya üzerinden verdikleri tepkilerden bazıları:

Frey'in pozisyonu aklımdan çıkmıyor ya. . Lan tavana çakmalık pozisyon olum. . Çıldıracam. . — Serkan Dağhan Yılmaz (@serkandahan1907) October 25, 2018

Frey koşuyor ya boş kaleye atamasa da nolcak basıyor pres yapıyor. Vasat sevicilerden kurtulmalıyız ilk. — Ali Aslan Ece (@aliaslann2) October 25, 2018

frey yuvan yıkılsın — gigi (@cihanmumcu) October 25, 2018

Koçum frey — bob marley faruk (@faruk6429) October 25, 2018

FREY SEN NASIL BİR ÇÖPSÜN O GOL NASIL KAÇAR — barış (@barscnsungu) October 25, 2018

bu frey gerçekten futbolcu değil her maç söylüyorum — fatih (@fatihing) October 25, 2018

Frey hayatımda gördüğüm en kötü topçu olabilir — Yusuf Akyol (@yusufakyol87) October 25, 2018

Bu Frey'in kaçırdığını gözü kapalı atabilecek en az 10 kişi bulurum mahallede. — Bilemiyorum Altan (@joedalton0) October 25, 2018

hangisini atacaksın frey dellendirme beni — Doğukan Geyikçioğlu

Çöp Frey — Murat (@murat_sain) October 25, 2018

Soldado dan sonra yeni gol kaçırıcımız frey — AYTAÇ SARI (@d_e_n_t_i_s_t) October 25, 2018

Reyes ve Frey'in bu takımda ne işi var başkaan — Alpay (@alpaysasi) October 25, 2018

Frey neyi atacak acaba merak ediyorum — sercan (@sercankismet) October 25, 2018

Ciddi söylüyorum abartı yok bu cümlede. Fenerbahçeyi izledim izleyeli en yeteneksiz en patates topçu Frey'dir — Serkan Mesut Kartal (@serkanmes) October 25, 2018

Sezom başından beri Slimani ve Frey'in kaçırdığı pozisyonlara bir bakalım Soru: Fernandao, bu futbolcu kılıklı adamların kaçırdıklarını hep yazdığı için, katkı sağladığı için mi çerez parasına gönderildi bu klüpten? Fernandao, bu tarz pozisyonların hangisini atamamıştı? — Emir Paşahan

Frey yerine Aykut Kocaman şu haliyle oynasa vallahi de billahi de Frey'den bin kat iyi oynar. — del piero (@grandelpiero) October 25, 2018

Takım çok iyi demiyorum ama frey ve hakem olmasa maç 2 3 olmuştu — Ulaş Çetin (@ulicetin) October 25, 2018