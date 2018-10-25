Fenerbahçe’den Comolli haberlerine yalanlama!

İşte Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama;

Bugün bazı basılı yayın organlarında yer alan, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Selahattin Baki'nin tesislerimizdeki düzenden sorumlu birinci kişi olarak atandığı ve Sportif Direktörümüz Sayın Damien Comolli'nin yetkilerine sınırlama getirildiği iddia edilen haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Sportif Direktörümüz Sayın Damien Comolli'ye herhangi bir yetki sınırlaması getirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Selahattin Baki ise, yönetim kurulumuzu temsilen futbol şubemize destek vermektedir.

Ayrıca yine bazı medya organlarında görülen Şenol Çorlu'nun görevden alındığı yönündeki haberler de doğruyu yansıtmamaktadır.

Bu ve benzeri spekülasyon yaratmaya yönelik haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan önemle rica ederiz.

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