Fener Belçika’da zafer arıyor! Anderlecht Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Anderlecht FB maçı saat kaçta? (Fenerbahçe ilk 11’i belli oldu)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında Dinamo Zagreb’e deplasmanda yenilen ancak ikinci maçında Spartak Trnava’yı mağlup eden Fenerbahçe Anderlecht karşısında da kazanarak gruptan çıkma ve liderlik şansını devam ettirmek istiyor. 11 yıl sonra Anderlecht ile yeniden karşılaşacağı maç öncesinde Fenerbahçe taraftarları “Anderlecht Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Anderlecht Fenerbahçe maçı saat kaçta” sorularına yanıt arıyor. İşte, FB Anderlecht maçı yayın bilgileri ve tüm detayları…

ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Anderlecht ile yapacağı karşılaşma 25 Ekim Perşembe günü TSİ 19:55'te başlayacak. Fenerbahçe'nin Anderlecht ile yapacağı karşılaşmayı beIN Sports 1 CANLI yayımlayacak. Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 56 maça çıktı.

ANDERLECHT FENERBAHÇE İLK 11

Anderlecht: Didillon, Bornauw, Sanneh, Lawrence, Saelemaekers, Trebel, Kumsa, Saief, Gerkens, Bakkali, Santini

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustaedter, Skrtel, Reyes, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Benzia, Frey, Slimani

BENZİA VE SLİMANİ İLK 11’DE

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Islam Slimani ve Yassine Benzia takımla çalışmalara başladı. İki futbolcu da Anderlecht maçında ilk 11’de forma giyecek. Sarı-Lacivertli takımda Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada oynamayacak. Ayrıca Roberto Soldado Avrupa Ligi listesinde yer almadığı için bu maçta forma giyemeyecek.

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AVRUPA 225. RANDEVUYA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 225. maçına çıkacak. UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 56 maça çıktı. Avrupa arenasında 225. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 224 karşılaşmada 82 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 278 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.