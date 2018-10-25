Fatih Terim: ‘Muslera muhteşemdi ama en büyük teşekkürü Ozan aldı’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’nde 0-0 berabere kaldıkları Schalke 04 maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Muslera’nın performansını öven Terim, en büyük övgüyü 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak’a yolladı.

İşte Terim’in maç sonu açıklamaları;

“Hücuma çıkarken çok top kaybı yaptık. Böyle seviyelerde de bunu cezalandırıyorlar. Açıkçası direndik. İlk yarı belki iyi başladık, Garry’nin şutu, Eren’in pozisyonu bir nebze ama ikinci yarı kaybedebilirdik. Muslera muhteşem oynadı ama en büyük teşekkürü bence 18 yaşındaki Ozan aldı.”

“Agresif bir takım olduğunu söylemiştim. Bu puan bizi yarışın içinde tuttu. Öbür maça baktığımızda hala üst sıralar bize açık. Ama bugün dediğim gibi taraftarımız yanımızda durdu. Boşuna cephanelik demedik. Biz de direndik açıkçası. Pozisyonlar verdik. İkinci maça kadar en azından 15 veya 20. dakika hamle yapmak istedim.”

“İYİ BİR MAÇ OYNADILAR”

“Biraz sıkışıklık oldu ama sonuçta eğer bu puan sizi yarışın içinde tutuyorsa, bu seyirciyle bu direnci sağlayabiliyorsanız, üç puanları da kazanacağız. Buradan meslektaşıma da övgü göndermek istiyorum. İyi bir maç oynadılar tebrik ediyorum kendisini inşallah ileride çok daha iyi bir antrenör olacaktır.”

“GOLÜ YESEYDİK FARK DA OLABİLİRDİ”

“Golü yeseydik fark da olabilirdi. Bunu da söylemek lazım. Yavaş yavaş değişeceğiz. Birden bire olmuyor. Değiştireceğiz. Burada birçok maçı rakibe baskı yaparak, alan daraltarak, rakip sahada oynayarak kazandı. O yüzden zaten bu tip şekiller hoşuma gitmediği açık. Çok az zamana ve değişikliğe ihtiyacımız var.”

Ozan Kabak: Fatih Hoca bana çok güveniyor Sarı kırmızılı forma ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan genç yıldız Ozan Kabak iyi bir performans ortaya koyduğu maçın ardından konuştu. İlgili Haberi Oku