SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Muslera 1 puanı bırakmadı!
Domenico Tedesco: ‘Bugün kazanan taraf olsaydık…’
Şampiyonlar Ligi

Domenico Tedesco: ‘Bugün kazanan taraf olsaydık…’

Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2018 00:45

Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçta iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, maçın ilk dakikalarında oyuncularının atmosferden etkilendiğini belirterek, “Atmosfer nedeniyle ilk 5-10 dakika bocaladık. Daha sonra takımımızın iyi ve cesur futbol oynadığını düşünüyorum. Takımım bu konuda övgüyü hak ediyor. Çok iyi fırsatlar yakaladık ancak ne yazık ki bunları değerlendiremedik. Bugün kazanan taraf olsaydık, haksız bir galibiyet sayılmazdı. İyi bir performans ortaya koymamıza rağmen galibiyet için yeterli olmadı.” diye konuştu.

Galatasaray’ın iyi futbolculara sahip olduğunu aktaran Domenico Tedesco, “Galatasaray’ın çok olağanüstü oyuncuları var. Bu oyunculardan birkaçını takımımda isterdim. Özellikle hücum ve kanat oyuncuları çok süratli. Rodrigues ve Eren Derdiyok gibi.” ifadelerini kullandı.

Tedesco, gruptaki 4 takımın da tur atlama şansı olduğunu sözlerine ekledi.

25 Ekim 2018 Fatih Terim: `Muslera muhteşemdi ama en büyük teşekkürü Ozan aldı` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:45 | 25 Ekim 2018
Domenico Tedesco galatasaray schalke 04
GÜNÜN MAÇLARI
Bursaspor
26/10/2018 - 20:30
-
Alanyaspor
BB Erzurumspor
27/10/2018 - 13:30
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü