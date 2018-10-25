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BJK Avrupa Ligi’nde Genk’e bilendi! Beşiktaş Genk maçı canlı izle! (CANLI YAYIN)
Uefa Avrupa Ligi

BJK Avrupa Ligi’nde Genk’e bilendi! Beşiktaş Genk maçı canlı izle! (CANLI YAYIN)

Lig ve Avrupa'daki son 3 maçında sadece 1 beraberlik alan Beşiktaş Genk karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş Genk maçını Bein Sports canlı yayını ile izlemek isteyen taraftarlar için haberimizin içerisinde canlı izle bağlantısı bulunuyor. İşte, Beşiktaş Genk maçı canlı yayını ve karşılaşmanın detayları...

25 Ekim 2018 21:16

UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü grup maçına çıkan Beşiktaş Genk’i konuk ediyor. Son dönemde karşılaşmalardan istediği sonuçları alamayan Beşiktaş Genk karşısında kazanarak hem Avrupa’da gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak, hem de moral kazanmak istiyor. Beşiktaş Genk maçını Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Bein Sport canlı yayını ile ekranlara gelecek olan BJK Genk maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için aşağıda canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ GENK CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ GENK İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Quaresma, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Love

Genk: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil, Malinovskiy, Uronen, Pozuelo,Mæhle, Heynen, Lucumi, Ndongala

Son güncelleme 21:44 | 25 Ekim 2018
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