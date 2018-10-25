CANLI YAYIN: Anadolu Efes Fenerbahçe maçı canlı izle! Euroleague’de Türk derbisi…

Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelen Anadolu Efes Fenerbahçe bu kez Euroleague'de birbirleriyle mücadele edecek. Türk derbisi heyecanı yaşamak isteyen basket severler ise Fenerbahçe Anadolu Efes maçı hangi kanalda merak ediyor. Avrupa arenasında erkeklerde Türk takımlarının 62. kez karşılaşacağı mücadele Sinan Erdem'de oynanacak. Anadolu Efes Fenerbahçe maçı canlı yayını aşağıda yer alıyor.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE CANLI İZLE

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, ligin 4. haftasında 25 Ekim Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. beIN Sports 3’ten naklen yayınlanacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. Fenerbahçe, ligin ilk 3 haftasını galibiyetle tamamlarken, Anadolu Efes ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

FENERBAHÇE’DE SON DURUMU

Fenerbahçe Ülker, son resmi maçına 21 Ekim Pazar günü 20:00'de Arel Üniversitesi Büyükçekmece deplasmanında çıktı. Sarı lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 69-98 kazandı. Fenerbahçe'de Nikola Kalinic 17, Nicolo Melli 16, Ali Muhammed ise 14 sayı buldu. Ligdeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Tyler Ennis, bu mücadelede yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalacak.

Fenerbahçe, EuroLeague'de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında 17 Ekim Çarşamba günü Khimki Moskova'yı konuk etti. Sarı Lacivertli ekip, zorlu mücadelede rakibini 93-85 ile geçti. Nicolo Melli 16, Ali Muhammed ve Luigi Datome 14'er, Kostas Sloukas 13, Jan Vesely ise 12 sayı buldu. Fenerbahçe, üç sayı çizgisinin gerisinden 11/18 (%61) gibi oldukça yüksek bir isabet yüzdesi tutturdu.

Sarı Lacivertli ekip, çift maç haftasının diğer mücadelesinde ise Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Obradovic'in öğrencileri, bir ara 16 sayı geriye düştüğü maçı 75-82 kazanarak üçte üç yaptı. Fenerbahçe'de Kostas Sloukas 20 sayı ve 5 asist ile yıldızlaştı. Luigi Datome 11, Jan Vesely 10, kenardan gelerek oyuna önemli katkı yapan Tyler Ennis ise 9 sayı buldu.

Fenerbahçe'de Luigi Datome, EuroLeague'de kullandığı son 20 serbest atışta da isabet kaydetti. Melih'in de bu alanda 10 atışlık bir isabet serisi bulunuyor.

Kostas Sloukas, son 13 EuroLeague mücadelesinde de en az bir 3 sayı isabeti kaydetti.

Jan Vesely'nin EuroLeague kariyerinde faul yüzdesi ortalaması %57.2, ancak oyuncumuz bu sezon geride kalan maçlarda faul çizgisinde yakaladığı 15'te 15 ile dikkat çekiyor.

Ali Muhammed, 29 sayı daha bulması halinde EuroLeague'de 1000 sayı barajına ulaşacak. A.Muhammed'in EuroLeague'de 200. 3 sayı isabetini bulmasına ise sadece üç başarılı atış kalmış durumda.

Luigi Datome, 12 üç sayı isabeti daha kaydetmesi halinde bu alanda 200 barajına ulaşmış olacak.