CANLI | Sevilla Teleset Mobilya Akhisarspor | İlk 11’ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda oynanacak Sevilla-Teleset Mobilya Akhisarspor maçını İskoç hakem Kevin Clancy yönetecek.

Sevilla ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmada şu 11’ler ile mücadele edecek:

SEVILLA: Vaclik, Sergi Gomez, Carriço, Mercado, Aleix Vidal, Vazquez, Mesa, Navas, Sarabia, Promes, Muriel

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Milan, Lopez, Dany, Caner, Kadir, Aykut, Sissoko, Josue, Regatin, Güray, Seleznov

Spor Toto Süper Lig’de düşme hattında son sırada bulunan Akhisarspor, ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde J Grubu’ndaki 3. sınavda Avrupa devi Sevilla’ya konuk olacak. Zorlu deplasmana 7 eksikle giden Akigo’da cezalı Mustafa Yumlu, sakatlığı bulunan Bilal Kısa, Serginho, Vrsajevic, hasta olan Elvis Manu ile UEFA kadrosunda yer almayan Larsson ile Bokila görev yapamayacak. Akhisar, Avrupa Ligi’nde çıktığı ilk 2 maçta puan alamadı.

İlk maçta Rus ekibi Krasnodar’a evinde 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, ardından Belçika’da Standard Liege’e 2-1 yenildi. İspanya Ligi’nde Barcelona’ya deplasmanda 4-2 yenilerek koltuktan indiği son haftaya kadar lider durumda bulunan Sevilla, UEFA Kupası’nı 3’ü 2014, 2015 ve 2016 yıllarında üst üste olmak üzere 5 kez kazanmayı başardı.

Kadrosunda Banega, Nolito, Jesus Navas, Andre Silva, Aleix Vidal, Mercado, Ben Yedder ve eski Fenerbahçeli Kjaer gibi birçok ünlü futbolcu bulunan Sevilla, grupta daha önce evinde Standard Liege’i 5-1 yenip deplasmanda Krasnodar’a 1-0 mağlup oldu.

90. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda oynanacak Sevilla-Akhisarspor karşılaşması Türk ve İspanyol temsilcileri arasındaki 90. karşılaşma olacak. İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 89 maçın 18’ini Türk, 53’ünü İspanyol ekipleri kazandı, 18 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 83 golüne, İspanyol ekipleri 174 golle karşılık verdi.

Türk ekiplerinden Beşiktaş, Bursaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Kayseri Erciyesspor, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Osmanlıspor ve Trabzonspor, daha önce Avrupa kupalarında İspanyol takımlarla karşılaştı.

Sevilla Türk takımlarıyla 7 maç yaptı

Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında 7 maça çıkan Sevilla, sahadan 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 14 gol atan İspanyol temsilcisi kalesinde 11 gol gördü. İspanyol temsilcisi daha önce Eskişehirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’le karşılaştı. İlk olarak 1970-1971 sezonu Fuar Şehirleri Kupası ilk turunda Eskişehirspor’la eşleşen Sevilla, ilk maçı 1-0 kazanmasına rağmen, rövanşta 3-1 yenilerek kupaya veda etti.

Sevilla, 2005-2006 sezonu UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Beşiktaş’la yaptığı tek maçta 3-0’lık skorla galip geldi. 2007-2008’de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Fenerbahçe ile karşılaşan Sevilla, ilk maçı 3-2 kaybettiği eşleşmede ikinci maçı 3-2 kazanmasına rağmen penaltı atışları sonucunda elendi.

Son olarak 2017-2018’de UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir’le eşleşen İspanyol temsilcisi İstanbul’daki müsabakayı 2-1 kazandıktan sonra rövanşta 2-2’lik sonuçla adını gruplara yazdırmıştı.