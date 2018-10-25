CANLI | Beşiktaş Genk (saat 22.00)

Avrupa’da ev sahibi olmanın avantajını kullanarak grubunda liderlik isteyen Beşiktaş Vodafone Park’ta Genk’i konuk ediyor. İlk iki maçında 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 3 puan toplayan siyah beyazlılar Belçika temsilcisi karşısında 3 puanı alarak avantaj yakalamak istiyor.

Polonyalı hakem Daniel Stefanski’nin yönettiği karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Beşiktaş Genk maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11’LER:

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Necip Uysal, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Cyle Larin

Genk : Vukovic, Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen, Malinovksiy, Pozuelo, Heynen, Paintsil, Samatta, Ndongala

Beşiktaş zirveyi hedefliyor

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ise bu sezon finali hedefliyor. I Grubu’na iyi başlayan takım ilk maçı 3-1 kazandı. Bu başlangıcı ardından İsveç ekibi Molde’ye konuk olan takım, deplasmanda sürpriz şekilde 2-0 yenildi ve liderliğini kaybetti. Şenol Güneş’in öğrencileri bu maçı kazanarak grupta liderliği yeniden ele almak istiyor.

Genk çok formda

Belçike Pro Lig’de geride kalan 11 haftada bileği bükülmeyen Genk, UEFA Avrupa Ligi’ne de Beşiktaş gibi iyi başladı. İlk maçında Malmö’yü deviren takım, ikinci maçta ise Sarpsborg’a 3-1 yenildi. Grupta tüm takımların 3 puanı bulunurken, bu hafta kazanan takımlar zirve yoluna önemli bir avantaj elde edecek.

Beşiktaş’ta 3 eksik

Siyah-Beyazlılarda bu karşılaşmada üç isim sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Pepe, Ryan Babel, Adem Ljajic forma giyemeyecek. Ayrıca Avrupa listesinde yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın da Genk maçında oynayamayacak.

İki takım arasındaki ilk karşılaşma

Beşiktaş ile Genk ilk kez karşı karşıya gelecek.Beşiktaş daha önce Belçika’dan farklı ekiplerle karşılaşsa da, bu maç Genk’in Türk takımları ile ilk karşılaşması olacak.