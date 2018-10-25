CANLI | Anderlecht – Fenerbahçe | Belçika’da ilk 11’ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile karşılaşıyor.

Macar hakem Georgi Kabakov’un yöneteceği karşılaşma saat 19:55’te başlayacak. Constant Vanden Stock Stadı’nda oynanancak mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarından naklen izleyebilir, ‘Skor’ farkıyla dakika dakika takip edebilirsiniz.

Zorlu maç öncesinde 3 puanı bulunan Fenerbahçe ikinci sırada, puansız Anderlecht ise son sırada yer alıyor.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

ANDERLECHT: Didillon, Saelemaekers, Bornauw, Sanneh, Lawrence, Gerkens, Kums, Trebel, Saief, Bakkali, Santini

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Neustadter, Skrtel, Isla, Reyes, Jailson, Elmas, Benzia, Frey, Slimani

AVRUPA’DA 225. RANDEVU

Belçika’nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa’da 225. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz’in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti.

Benfica’ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 56 maça çıktı.

Avrupa arenasında 225. maçını Anderlecht’e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 224 karşılaşmada 82 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 278 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

KUPA 2’DE 57. MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 57. maçına çıkacak.

Bu kulvarda daha önce 56 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 29 galibiyet, 15 beraberlik alırken, 12 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 76 gol bırakırken, kalesinde 53 gol gördü.

ANDERLECHT İLE 11 YIL SONRA

Fenerbahçe, rakibiyle 11 yıl sonra karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları tarihinde Anderlecht dışında bir Belçika temsilcisiyle karşılaşmadı.

Anderlecht ile 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2’si de eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası’nda olmak üzere toplam 4 kez mücadele eden sarı-lacivertliler, bugün rakibiyle 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek oynanan 4 karşılaşmada Fenerbahçe, 2 galibiyet elde ederken birer kez de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1965 yılında Fenerbahçe’nin sahasında oynanan ilk karşılaşma 0-0 berabere tamamlanmış, sarı-lacivertliler rövanşı 5-1 kaybetmişti.

Fenerbahçe ile Anderlecht, 42 yıl sonra 2007’de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yeniden karşılaştı. Sarı-lacivertliler, iki karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, bu 4 karşılaşmada rakip filelere 4 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

TÜRK TAKIMLARIYLA 13. MAÇ

Fenerbahçe’nin rakibi Anderlecht, daha önce Türk takımlarıyla 12 kez karşılaştı.

Belçika temsilcisi, Fenerbahçe’nin yanı sıra 1976 ve 2014 yıllarında Galatasaray, 2011 yılında Bursaspor ve 2009 yılında Sivasspor ile mücadele etmişti.

Toplam 12 maçta 6 galibiyet alan Anderlecht, üçer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

SON 4 MAÇI KAYBETMEDİ

Anderlecht, Türk takımlarına karşı oynadığı son 4 karşılaşmada yenilmedi.

Son olarak 2009 yılında Sivasspor’a 3-1 mağlup olan Belçika temsilcisi, daha sonra Bursaspor ve Galatasaray’a karşı yaptığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Bu mücadelelerde ikişer galibiyet ve beraberlik alan Anderlecht, 7 gol atıp kalesinde 4 gol gördü.