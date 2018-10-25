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Beşiktaş taraftarı ilk yarıda isyan etti! Yönetime büyük tepki…
Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş taraftarı ilk yarıda isyan etti! Yönetime büyük tepki…

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'i ağırlayan Beşiktaş'a kabus gibi bir ilk yarı geçirdi. Maçın 23. dakikasında 1-0 geriye düşen siyah beyazlılarda taraftarların yönetime protestosu vardı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, göreve geldiği 2012 yılından beri ilk kez protesto edildi.

25 Ekim 2018 22:58

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Genk’i ağırlayan Beşiktaş’ta ilk yarı oynanan futbol taraftarları isyan ettirdi.

Vodafone Park’ta oynanan maçın 23. dakikasında Tanzanyalı forvet  Mbwana Samatta’nın attığı golle Genk 1-0 öne geçerken siyah beyazlı takımın oynadığı futbol taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Daha ilk yarı bitmeden protestoya başlayan siyah beyazlı taraftarlar “Yönetim bu takım senin eserin” , “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” ve “Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak, kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?” tezahüratları yaptı.

İlk yarının sonlarına doğru Genk takımını alkışlayan Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, devre arasında takımı tribünlere çağırdı.

İdari Menajer Ali Naibi’in yönlendirmesiyle tribünlere  giden futbolcular, protestolara rağmen taraftarı selamladıktan sonra soyunma odasına girdi.

Öte yandan bazı taraftarların Şenol Güneş’e destek olduğu görüldü.

25 Ekim 2018 CANLI | Beşiktaş Genk 0-1 (ilk yarı sonucu) UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş I grubundaki 3.maçında sahasında Belçika ekibi Genk'i konuk ediyor. Bu sezon Avrupa'da zirveyi hedefleyen Kara Kartal grup liderliği için 3 puan arıyor. Beşiktaş Genk maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. Genk 23'te Samatta ile 1-0 öne geçti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:44 | 25 Ekim 2018
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