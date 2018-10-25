Beşiktaş Genk ilk 11’i belli oldu! Beşiktaş Genk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi I Grubunda yer alan Beşiktaş Belçika temsilcisi Genk’i konuk ediyor. İstanbul’da oynanacak Avrupa Ligi maçını ekran başında takip edecek Beşiktaş taraftarları günün erken saatlerinden itibaren Beşiktaş Genk maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırmaya başladı. Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hakkında tüm detayları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz…

BEŞİKTAŞ GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezonki 9. maçını Genk ile yapacak. 25 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak Beşiktaş Genk maçı beIN SPORTS 1 canlı yayınlayacak.

BEŞİKTAŞ GENK MAÇI İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Lens, Larin

Genk: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil, Malinovskiy, Uronen, Pozuelo,Mæhle, Heynen, Lucumi, Ndongala

ADRİANO KADRODA YER ALMIYOR

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adriano Correia Genk maçı kadrosunda yer almıyor. Ligde geçen hafta sonu Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Portekizli savunma oyuncu Pepe'nin durumu bugün yapılacak antrenmanın ardından netlik kazanacak. Takımla çalışmalara başlayan tecrübeli oyuncunun karşılaşmada görev yapıp yapamayacağına teknik direktör Şenol Güneş son incelemelerin ardından karar verecek.