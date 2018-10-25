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BJK UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta? Beşiktaş Genk maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Uefa Avrupa Ligi

BJK UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta? Beşiktaş Genk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi maçında Genk'i ağırlayacak. Taraftarlar Beşiktaş Genk maçı hangi kanalda yayınlancak, saat kaçta başlayacak merak ediyor. İşte Beşiktaş Genk UEFA Avrupa Ligi maçının kanalı ve saati...

25 Ekim 2018 09:44

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ile Genk karşı karşıya gelecek. İlk iki maçtan 3 puan çıkartabilen Beşiktaş Vodafone Park’ta taraftarının desteği ile Genk’i yenerek ikinci galibiyetini almak istiyor. Peki Vodafone Park’ta oynanancak Beşiktaş Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ GENK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

25 Ekim Perşembe günü Vodafone Park’ta oynanacak bEşiktaş Genk maçı saat 22:00’de başlayacak. beIN SPORTS 1 kanalından yayınlancak. Maçın şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı ise henüz belli değil.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Vodafone Park'ta 25 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski yönetecek. Stefanski'nin yardımcılıklarını Bartosz Frankowski ve Zbingiew Dobryin yaparken, Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis ilave yardımcı hakem olarak görev olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Krzysztof Myrmus olacak.

Son güncelleme 10:20 | 25 Ekim 2018
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