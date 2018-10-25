Beşiktaş özet! Evinde 4 gollü mağlubiyet! Genk Beşiktaş maç özeti…

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş grubun 3. maçında evinde ağırladı Genk’e karşı 4-2 mağlup oldu. Avrupa Ligi I Grubunda yer alan Beşiktaş, Malmö maçının ardından Genk’e de yenilerek gruptaki ikinci mağlubiyetini almış oldu. Bulduğu gol pozisyonlarını değerlendirmeyen ve kalesinde 4 gol gören Beşiktaş'ta, oynanan futbol taraftarları isyan ettirdi. Daha ilk yarı bitmeden protestoya başlayan siyah beyazlı taraftarlar “Yönetim bu takım senin eserin” , “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” ve “Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak, kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?” tezahüratları yaptı. İşte, Beşiktaş Genk özeti…

BEŞİKTAŞ GENK ÖZETİ

İki takım da karşılaşmaya üst üste pas hatalarıyla başladı. Maça sol kanatta başlayan Quaresma, rakibini bir sağa bir sola yatırdı ve şutunu çıkardı. Quaresma'nın şutunda kaleci iyi yer tuttu ve topu kontrol etti. Karşılaşmanın ilk 10 dakikası geridekalırken iki takım da henüz tehlikeli bir atak gerçekleştiremedi. 15. dakikada Malinovski, Medel'den sıyrıldı ve kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan sert vurdu. Malinovski'nin şutu az farkla dışarı çıktı. Genk takımı 23. dakikada 1-0 öne geçti. Savunmadan çok iyi çıkan Genk, atağın yönünü sağ kanada çevirdi. Maehle'nin ortasında içeride bomboş kalan Samatta, gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 34. dakikada Genk çok tehlikeli geldi. Genk, paslaşarak çok hızlı çıktı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Samatta, kale önüne pasını çıkardı ancak Ndongala bu topa yetişemedi. İlk yarı, Genk'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçta golü Beşiktaş ararken 69. dakikada ilk goldeki senaryonun aynısı gerçekleşti ve aynı isimler gole etki etti. Meahle, sağ kanattan arka direğe çıkardı ve bomboş durumdaki Samatta topu ağlarla buluşturdu. Golün hemen 5 dakika sonrasında Gökhan Gönül’ün çizgi üstünden kafayla çevirdiği topa düzgün vuran Vagner Love, maçın skorunu 2-1’e taşıdı. Farkı 1’e indiren Beşiktaş’ı hayal kırıklılığına uğratan gol 81. dakikada geldi. Malinovski’nin pasında hızlı hücuma çıkan Ndongala, ceza sahasına girdi ve Karius’un yanından topu ağlarla buluşturdu. Beşiktaş yediği 3. golün 2 dakika sonrasında bir gol daha kalesinde gördü. Beşiktaş, Genk karşısında 5’e 3 yakalandı. Çizgi üstünden ortasını yapan Samatta, topu Piotrowski’yle buluşturdu. Piotrowski’nin kafa vuruşu Caner’e de çarptı ve ağlarla buluştu. Beşiktaş 86. dakikada farkı ikiye indirdi. Mustafa Pektemek’in sağ kanattan yaptığı ortaya çok iyi yükselen Love, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİ

Maçın 23. dakikasında 1-0 geriye düşen siyah beyazlılarda taraftarların yönetime protestosu vardı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, göreve geldiği 2012 yılından beri ilk kez protesto edildi.

Vodafone Park'ta oynanan maçın 23. dakikasında Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'nın attığı golle Genk 1-0 öne geçerken siyah beyazlı takımın oynadığı futbol taraftarların tepkisine maruz kaldı. Daha ilk yarı bitmeden protestoya başlayan siyah beyazlı taraftarlar “Yönetim bu takım senin eserin” , “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” ve “Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak, kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?” tezahüratları yaptı.

Öte yandan bazı taraftarlar Şenol Güneş'e destek tezahüratları yaparken Gökhan Gönül ve Gary Medel haricinde bütün futbolcular ıslıkla protesto edildi.

QUARESMA’DAN TARAFTARA SERT TEPKİ

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Genk'e Vodafone Park'ta 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta futbolcular, taraftarın protestolarına maruz kaldı…

Top ayağına her geldiğinde ıslıklanmaya başlayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, karşılaşmanın sonlarına doğru Beşiktaş tribünlerine doğru hareket yapınca yuhalandı.

Ricardo Quaresma, beIN Sports mikrofonlarına taraftarın protestoları hakkında açıklamada bulundu. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, maç sonrası yaptığı açıklamada taraftarın protestolarına karşı “Sorun bensem Ocak ayında gidebilirim” dedi.