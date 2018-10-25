Beşiktaş ikinci yarıda geri dönüş peşinde! Beşiktaş Genk maçı canlı izle (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçında Beşiktaş Genk takımını sahasında konuk ediyor. Beşiktaş Genk karşısında kazanarak hem Avrupa'da gruptan çıkma yolunda avantaj elde etmek ve moral kazanmak istiyor. Beşiktaş Genk maçını Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Bein Sport canlı yayını ile ekranlara gelecek olan BJK Genk maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için aşağıda canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ GENK CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ GENK CANLI ANLATIM

İki takım da karşılaşmaya üst üste pas hatalarıyla başladı. Maça sol kanatta başlayan Quaresma, rakibini bir sağa bir sola yatırdı ve şutunu çıkardı. Quaresma’nın şutunda kaleci iyi yer tuttu ve topu kontrol etti. Karşılaşmanın ilk 10 dakikası geridekalırken iki takım da henüz tehlikeli bir atak gerçekleştiremedi. 15. dakikada Malinovski, Medel’den sıyrıldı ve kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan sert vurdu. Malinovski’nin şutu az farkla dışarı çıktı. Genk takımı 23. dakikada 1-0 öne geçti. Savunmadan çok iyi çıkan Genk, atağın yönünü sağ kanada çevirdi. Maehle’nin ortasında içeride bomboş kalan Samatta, gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 34. dakikada Genk çok tehlikeli geldi. Genk, paslaşarak çok hızlı çıktı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Samatta, kale önüne pasını çıkardı ancak Ndongala bu topa yetişemedi. İlk yarı, Genk’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ GENK İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Quaresma, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Love

Genk: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil, Malinovskiy, Uronen, Pozuelo,Mæhle, Heynen, Lucumi, Ndongala

BEŞİKTAŞ’TA 3 EKSİK

Siyah-Beyazlı takımda Genk maçın öncesi Pepe, Adriano ve Adem Ljajic’in sakatlıkları bulunuyor. Bu oyuncuların Genk’e karşı oynayıp oynamayacağı maç gününe kadar netleşecek. Grubun diğer maçında ise Sarpsborg ile Malmö kozlarını paylaşacak. Bu arada gruptaki tüm takımların 3 puanı bulunuyor.

Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan Beşiktaş, Genk karşısında alacağı galibiyetle moralini düzeltmeye çalışacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti. Beşiktaş'ın aksine ligde iyi günler geçiren ve Pro Lig'in zirvesinde yer alan Genk, Avrupa'da ise birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor. İlk maçında Malmö'yü 2-0 mağlup eden Genk, ikinci karşılaşmasında ise Sarpsborg'a 3-1 yenildi.

TARAFTARLARDAN ŞENOL GÜNEŞ VE FİKRET ORMAN’A PROTESTO

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Genk'i ağırlayan Beşiktaş'ta ilk yarı oynanan futbol taraftarları isyan ettirdi.

Vodafone Park'ta oynanan maçın 23. dakikasında Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'nın attığı golle Genk 1-0 öne geçerken siyah beyazlı takımın oynadığı futbol taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Daha ilk yarı bitmeden protestoya başlayan siyah beyazlı taraftarlar “Yönetim bu takım senin eserin” , “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” ve “Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak, kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?” tezahüratları yaptı.

İlk yarının sonlarına doğru Genk takımını alkışlayan Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, devre arasında takımı tribünlere çağırdı ancak bu çağrı karşılıksız kaldı.

Beşiktaş taraftarı ilk yarıda isyan etti! Güneş ve Orman`a tepki... UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'i ağırlayan Beşiktaş'a kabus gibi bir ilk yarı geçirdi. Maçın 23. dakikasında 1-0 geriye düşen siyah beyazlılarda taraftarların yönetime ve teknik direktör Şenol Güneş'e protestosu vardı. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ GENK MAÇINDA SAMATTA SKORU DEĞİŞTİRDİ

Mücadelenin 23. dakikasında savunmadan çok iyi çıkan Genk, atağın yönünü sağ kanada çevirdi. Maehle’nin ortasında içeride bomboş kalan Samatta, gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Anderlecht formasıyla Beşiktaş filelerini havalandıran Mbwana Aly Samatta, bu sezon 18’inci resmi maçında 15’inci golünü attı