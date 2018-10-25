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Arsenal Portekiz deplasmanında seriyi 11 maça çıkardı
Uefa Avrupa Ligi

Arsenal Portekiz deplasmanında seriyi 11 maça çıkardı

Arsenal, Sporting Lizbon deplasmanında da 1-0 kazanarak galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

25 Ekim 2018 22:28

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. maç gününde Sporting Lizbon ile Arsenal karşı karşıya geldi. Jose Alvalade’de oynanan maçı, konuk ekip Arsenal 1-0 kazandı.

Arsenal’e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Danny Welbeck attı ve galibiyet serisini 11’e çıkardı.

İlk 11’ine yakın bir kadroyla maça çıkan Arsenal’de kaptan Mesut Özil, bu maçta Unai Emery tarafından dinlendirildi ve oyuna alınmadı. Sporting Lizbon’da ise Luis Nani 87 dakikada oyunda kaldı. Bu sonucun ardından Arsenal, 3’te 3 yaparak puanını 9’a yükseltti. Sporting Lizbon ise ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Arsenal ile Sporting Lizbon, Londra’da karşı karşıya gelecek.

Son güncelleme 22:28 | 25 Ekim 2018
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