Fenerbahçe’de parola galibiyet! Anderlecht maçı saat kaçta? Anderlecht Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe galibiyet peşinde! Fenerbahçe Anderlecht maçı saat kaçta hangi kanalda? Bu maç öncesinde Fenerbahçe’de, UEFA listesine bildirilemeyen ve kadro dışı kalan çok sayıda isim forma giyemeyecek. Ayrıca Mehmet Topal’ın da sakatlığı sürüyor. Anderlecht’te ise Ognjen Vranjes kırmızı kart cezası, Ryota Morioka da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin Anderlecht ile yapacağı karşılaşma 25 Ekim Perşembe günü TSİ 19:55’te başlayacak. Fenerbahçe’nin Anderlecht ile yapacağı karşılaşmayı beIN Sports 1 CANLI yayımlayacak. Benfica’ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 56 maça çıktı.

AVRUPA ARENASINDA 225. MAÇ

Avrupa arenasında 225. maçını Anderlecht’e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 224 karşılaşmada 82 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 278 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA

Fenerbahçe, Anderlecht maçı öncesinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler grupta çıktığı ilk maçta Dinamo Zagreb’e 4-1 yenilirken, ikinci maçında Spartak Trnava’yı Kadıköy’de 2-0 mağlup etmiş ve sahadan 3 puanla ayrılarak ilk galibiyetini almıştı. Fenerbahçe’nin ikinci sırada yer aldığı D Grubu’nda Dinamo Zagreb 6 puanla liderlik koltuğunda otururken, Spartak Trnava 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Anderlecht ise puansız olarak son sırada bulunuyor.