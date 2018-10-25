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Alper Potuk sosyal medya üzerinden patladı!
Fenerbahçe

Alper Potuk sosyal medya üzerinden patladı!

Fenerabahçe'nin tecrübeli ismi Alper Potuk kendisi hakkında çıkan haberler sosyal medya hesabından isyan etti.

25 Ekim 2018 13:32

Son günlerde hakkında oynadığı futboldan çok saha dışındaki hayatı ile ilgili haberler çıkan Alper Potuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile adeta isyan etti.

Alper Potuk sosyal medya hesabından, ‘Geçtiğimiz hafta inşaat işine girip tüm birikimimi kaybettiğim şeklinde başlayan yalan haberler serisi bu hafta bir eğlence yerine gidip sabaha kadar kaldığım ve sarhoş olduğum noktasına kadar geldi. Söz konusu mekana çok yakın bir arkadaşımın doğum günü için gittim ve sadece 2 saat kaldıktan sonra ayrıldım. Mekandan da ön kapıdan ayrılmama rağmen arka kapıdan çıktığım yalanı ortaya atılmış. Haberde kullalılan fotoğraflardan birinde den diye başka şahıs olması haberin nasıl bir spekülasyon üzerine kurulduğunu gösteriyor.’  açıklamasını yaptı.

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Son güncelleme 13:32 | 25 Ekim 2018
Alper Potuk Fenerbahçe sosyal medya
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