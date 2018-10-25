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25 Ekim Hadi ipucu sorusu: Şahika Ercümen ve Yasemin Dalkılıç hangi alanda rekorlarıyla ünlü sporculardır? İşte, Hadi bilgi yarışması cevabı…
Diğer Sporlar

25 Ekim Hadi ipucu sorusu: Şahika Ercümen ve Yasemin Dalkılıç hangi alanda rekorlarıyla ünlü sporculardır? İşte, Hadi bilgi yarışması cevabı…

Hadi ipucu sorusu 25 Ekim için belli oldu. Hadi ipucu olarak bugün için Şahika Ercümen ve Yasemin Dalkılıç ile ilgili bir spor sorusu sordu. "Şahika Ercümen ve Yasemin Dalkılıç hangi alanda rekorlarıyla ünlü sporculardır?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, Hadi ipucu...

25 Ekim 2018 18:21

Hadi bilgi yarışması her haftaiçi olduğu gibi 20:30'da başlayacak. Perşembe günlerinin değişmez konusu spor konulu Hadi sporseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Heyecanla takip edilen yarışmadan önce yayınlanan Hadi ipucusunu merak eden yarışmacılar ise Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Türk sporunun gurur kaynağı olan Şahika Ercümen ve Yasemin Dalkılıç Hadi'de günün ipucu sorusu oldu. Hadi ipucu sorusu Instagram hesabından paylaşıldı. İşte, Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU (25 EKİM)

Hadi İnstagram sayfasında paylaştığı soruda “Şahika Ercümen Yasemin Dalkılıç hangi alandaki rekorlarıyla ünlüdür” diye sordu.

Hadi ipucu sorusu cevabı: Şahika Ercümen ve Yasemin Dalkılıç serbest dalış alanındaki rekorlarıyla ünlüdür.

Son güncelleme 18:21 | 25 Ekim 2018
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