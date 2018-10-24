Usain Bolt şaşkına çevirdi! Zlatan Ibrahimovic bile…

SKOR DIŞ HABERLER Atletizmi bıraktıktan sonra futbolcu olmak istediğini açıklayan ve çeşitli takımlarla antrenmanlara çıktıktan sonra Avustralya ekibi Central Coast Mariners’de denemeye alınan dünyaca ünlü sporcu Usain Bolt’un istediği yıllık ücret şoke etti. Daha önce en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğunu açıklayan Usain Bolt, Central Coast Mariners’den Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic’în kazancından daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Usain Bolt profesyonel futbol kariyerinin ilk golünü attı! Atletizm dünyasının bir numaralı ismi Usain Bolt futbolculuk kariyerinde gollerini atmaya başladı. Bolt, takımı Central Coast Mariners ile çıktığı son maçta ağları iki kez havalandırmayı başardı... Yıldız ismin futbol kariyerine yazılan ilk golü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. İlgili Haberi Oku

Central Coast Mariners’de deneme sürecinde oynadığı hazırlık maçında iki gol birden atarak atletizm kadar olmasa da futbolda da başarılı olacağının sinyallerini veren Usain Bolt’un istediği yıllık ücret ile kulübün aklındaki rakam arasında uçurum olduğu öğrenildi. Usain Bolt ile profesyonel sözleşme imzalamaya sıcak bakan Central Coast Mariners yönetiminin, yıllık 81 bin pound gibi bir rakam önermeyi düşünürken, Usain Bolt’tan gelen karşı teklif ile şoke oldu. ESPN, Usain Bolt’un Central Coast Mariners ile profesyonel sözleşme imzalamak için yıllık 1.6 milyon pound istedi. Bunun üzerine Central Coast Mariners yönetiminin, Usain Bolt ile sözleşme imzalama ihtimali kalmadı.

Canlı yayında Usain Bolt ile ilgili skandal cümle! Stüdyo buz kesti Avustralya'da canlı yayınlanan bir programda Usain Bolt'un futbolculuk kariyeri ile değerlendirilirken program sunucularından David Koch skandal bir olaya imza attı. David Koch'un, Usain Bolt hakkında konuşulurken kullandığı kelime programın diğer sunucunu ve konukları şoke etti! İlgili Haberi Oku

Futbolculuk kariyerinde hazırlık maçında attığı iki golü bulunan Usain Bolt’un istediği rakamın, ABD Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy forması giyen ve kariyerinde 500 golü bulunan Zlatan Ibrahimovic’in kazandığından daha çok olması şaşkınlık yarattı. Los Angeles Galaxy’den yıllık 1.2 milyon pound kazanan Zlatan Ibrahimovic’ten daha fazla para isteyen Usain Bolt’un, bu şartlarda hangi takıma imza atabileceği tartışma konusu oldu.

Central Coast Mariners ile sözleşme imzalaması imkansız olan Usain Bolt’un bir sonraki durağının hangi takım olacağı merak ediliyor.