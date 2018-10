Ünal Karaman “Personelimden çay isterken gözüne bakamıyorum”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde her takımın herkesi yenebileceğini belirterek, “Kim işi sahiplenir, ciddi bir şekilde hazırlanırsa, o sahadan muzaffer bir şekilde çıkar. Bizim rakiplerimizden korkumuz yok. Endişemiz kendimiz” dedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şartlar ne olursa olsun işini profesyonel yapan oyunculara ve teknik kadroya sahip olduklarını ifade eden Karaman, “Söyleyeceğim tek şu var ki; şartlar ne olursa olsun bizler işini profesyonelce yapan oyuncular ve teknik kadroyuz. Dolayısıyla hiç kimsenin Milli ara oldu diye konsantrasyonunu bozmaya hakkı ve şansı yok. Seyahatte yorulacaksa ona göre dinlenecek ve gelecek. Müsabakada oynamışsa dinlenmesini ekstra ve motivasyonunu üst düzeye çekmeye gayret gösterecek. Böyle bir ara bize ters geliyor. Milli takıma oyuncu gönderen takımların yaşadığı benzer sorunları biz de yaşıyoruz ki, 9 oyuncu az bir sayı değil. Bir taraftan gurur yaşarken bir taraftan bu tarz sorunlar yaşıyoruz. Bunun da son derece anlayışla karşılanması gerekir diye düşünüyorum. Oyuncularımızın biraz daha özverisine ihtiyacımız var” diye konuştu.

“SÖYLEMLERİN GERÇEKLE ÖRTÜŞMESİ LAZIM”

Teknik direktör Ünal Karaman, son dönemlerde özellikle taraftarlar arasında şampiyonluk söylemlerinin sıkça dillendirilmesine ilişkin olarak şunları söyledi:

“Bizim söylemlerimizin gerçekle örtüşmesi lazım. Trabzonspor’un sezona nasıl başladığını biliyorsunuz. Biz burada kadro içerisinde kullandığımız 7 oyuncuyu kampımıza götürememişsek, hatta bunlardan 3 tanesini ligin 2-3’üncü haftasında kadromuza katmışsak bir şeyleri konuşurken gerçekle örtüşmesi lazım. Bu, oynadığımız müsabakalarda asla ‘hedefimiz yok, hedeften uzağız’ demek değil. Hangi müsabakayı oynarsak oynayalım kazanmak için oynuyoruz. Ama büyük hedefleri koyabilmek için de öncelikle sizlerin bu hedefleri inandırıcı bulmanız lazım. Ortaya çıkan gerçeklerin bu hedefle örtüşmesi lazım. Bunun için plan-programlı bir hazırlık ve özveri gerekir. Trabzonspor Başkanlık ve yönetim kurulu, sportif direktörü değişiyor beğendikleri futbolcuyu alıyor. Teknik kadro geliyor, ‘bu futbolcuyu alırsan şampiyon oluruz’ diyor. Böyle bir yapılanma maalesef büyük hedeflerin gerçekliği ile örtüşmüyor, en azından benim düşüncemle örtüşmüyor. Evet biz tahribatlı, zor bir kadroyla başladık. Hala normale döndürülmeye çalışan yakın zamana kadar çok farklı transferlerle bir noktanın içine tutunmuş oyuncu kadrosuyla beraber çalışıyoruz. Bu eksikler bizim saha içerisine eksik bakmamızı gerektirecek konular değil. Ama bir şeyleri konuşurken de gerçekçi olmakta fayda var. Teslimiyetimiz yok, her maçımızı kazanma adına oynuyoruz.”

“NE ONAZİ, NE OLCAY, HİÇBİR OYUNCUMLA EN UFAK SORUNUM YOK”

Hiçbir oyuncuyla sorunu olmadığını ifade eden Karaman, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Onazi ile de ne maçtan sonra ne maçın devre arasında en ufak bir sorunum olmadı. Onazi aksine son derece sevdiğim, onun da beni sevip saygı duyduğunu bildiğim bir oyuncu. Biz onların büyüğüyüz. Biz onlara kızacağız, bağıracağız, oyundan çıkartacağız, oynatmayacağız. Yani her oyundan çıkardığım benimle tartışacaksa o zaman bu işi yapmamızın manası yok. Sezon başından itibaren, bir tane oyuncumla en ufak bir sorunum olmadı. Kadroya almadığım dönem içerisindeki Olcay Şahan da buna dahil.”

“BEKLENTİ İÇERİSİNDE OLDUĞUMUZ OYUNCULAR VAR”

Takımda bazı oyunculardan daha fazla beklentileri olduğunu kaydeden Karaman, bu konuda şunları söyledi:

“Kontenjan oyuncularımız ve yerli oyuncularımız da dahil bizim görevimiz onların performansını üst seviyeye çıkarmak. Biz profesyonel manada onların hocalarıyız. Ama diğer manada, onlara kızsam bağırsam, antrenmanda acımasız olsam da isterim ki onları pamuğa sarayım, ipek kozanın içerisinde zarar görmemeleri için çaba göstereyim. Benimle hayatlarında belki yaşadıkları dönem içerisinde kısmı acı, kısmi zorluk, yorgunluk olabilir. Ama bütün bunların hepsi onların en üst seviyeye çıkmalarına motivasyon ve konsantrasyonları ile futbol yaşantılarını üst seviyeye çıkmaları için olacaktır. Evet kontenjan ve yerli oyuncularımız da dahil olmak üzere bazı beklentiler içinde olduğumuz oyuncular var. Ekstra konsantrasyon ve motivasyonla performansı üst seviyeye çıkarması için beklentimiz olan oyuncularımız var. Zaman içerisinde bu katılımı biraz daha farklı bir şekilde bize hissettireceklerdir.”

“ERZURUM MAÇINDA GENEL PERFORMANSTAN MEMNUN DEĞİLİM”

Tecrübeli teknik adam son oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında bazı oyuncuların bireysel kritik müdahaleleri dışında genel olarak performansından kendisinin de memnun olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Genelde takım performansından bu maçta ben de memnun olmadığımı ifade edebilirim. Çünkü bizim oyun karakterimizle örtüşen bir yapıda değildik. Çok dağınık bir takımdık. Takım boyumuz daha uzun mesafedeydi. Özellikle orta saha karşılamada çok hareketsiz kaldık, savunmadaki iki-üç tane hatanın dışında dikkatimiz olmamış olsa belki gol yiyebileceğimiz müsabaka olarak görülebilirdi. Pozisyon üretememek, orta sahada hareketsiz kalıp rakibe uzak oynamak ve savunmada kısmi bireysel performansın ön plana çıktığı anda takım savunması içerisinde özellikle grup taktiği içinde zaman zaman hataya düşmek bizim takımın yaptığı işler değildi. Ben bunu sezon başından beri, kazanımları ‘bir maçta kaybettik’ diye yorumlamak değil, sadece motivasyon kaybı tarzında değerlendirmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki bu karakter, bu duruş bizim duruşumuz değil.”

“OYUNCU ÜZERİNDEN YAPILAN HER TÜRLÜ ELEŞTİRİYE SAYGI DUYUYORUM”

Yusuf Yazıcı’nın Erzurumspor maçında oyunun 89’uncu dakikasında oyuna alınmasının eleştirilmesine ilişkin bir soruyu da cevaplayan Karaman, şöyle devam etti:

“Oyuncu üzerinden yapılan her türlü eleştiriye saygı duyuyorum. Kim hangi eleştiriyi yapmışsa haklıdır. Benim bu kadro içerisinde bulunan bütün oyuncularımın forma giyme hakkı ve şansı var. Bir oyuncu üzerinden eleştiri yapılıyorsa bu Abdülkadir Parmak, Murat da, Hüseyin de olabilir, yapılan eleştiriye sonsuz saygı duyuyorum. Ama ben devrede iki oyuncu değiştirmişsem, saha içinde iki oyuncumun ufak tefek ağrıları varsa siz hoca iseniz 70’nci dakikada 3’üncü oyuncu değişikliği hakkını kullanmazsınız. Çünkü ben öyle dirençli bir takıma karşı son 15-20 dakika 10 kişi eksik oynamayı göze alamadım. Ayrıca o insanların gördüğünü ben de görebiliyorum. Yusuf’un girdiği anda üç top kaybı üst üste yapacağı yerde belki 3 tane isabetli şutla sonuç üretebilir tarzda bir beklenti içerisinde olduğumu hatırlatmak istiyorum. Ben o insanlara saygı gösterirken insanların da benim oyuncu tercihime saygı göstermelerini bekliyorum. Çünkü o çok sığ kalan bir eleştiri. Ama yine söylüyorum, bu kadro içerisinde eğer 11’de oynatma noktasında Tony’i, Olcay’ı zorluyorsam, Yusuf benim için değişilmez deyip bir kaç maç benim 11 oyuncum olup ekstra görev beklemişsem diğer oyuncularımın da görev alma, ekstra forma giyme ve Trabzonspor’a katkı sunma şansı vardır. Evet bu bir tercihtir. Biz teknik kadro olarak tercihimizi o yönde kullandık. Yoksa oyuncu değiştirme hakkım olsa ikinci yarı 3 tane daha oyuncu değiştirirdim. Ancak devrede bir hamle yapmak gerekiyordu ve iki oyuncuyu ben orada değiştirdim. Müsaade edin ki saha içinde oynayan 2-3 oyuncumun durumunu ben bilip, son oyuncu değiştirme hakkımı da eksik kalmama riskini göze alarak belli dakikalara bırakma tercihini bana saygı olarak insanlar sunsun. Çünkü onlar gibi eleştiri geliyorsa çok dikkate alacağım eleştiriler değil.”

“RAKİPLERDEN KORKUMUZ YOK, ENDİŞEMİZ KENDİMİZ”

Trabzonspor’un yapı olarak kendisini bulması gerektiğini belirten Karaman, “Basit bir istatistik olarak söyleyeyim; Biz Trabzonspor kadrosunun geneli ile bu yapı içerisinde elimizde bulduk. Bu yapı üzerinden saatlerce sizinle konuşabilir, tartışabilirim. Trabzonspor’un artık bir başkanlık kurulu, teknik kadrosu, futbolcusu yılların deneyiminden geçerek oluşmalı. Takım bir bütündür, başkanı, teknik kadrosu, basını bir bütündür. Hele ki bu şehir Trabzon’sa… Kılı kırk yararak oluşturmalı. Ben yarın olur olmam. Ama diyorum ki, Sayın Ahmet Ağaoğlu başkanlığında Trabzonspor çok önemli işler yapıyor. Ben ve bir çok oyuncu olmasa da bu anlayış içinde devam etmeli. Trabzon’u, şehri düşünen bir anlayış. Hoyratça davranan bir anlayış değil, daha yerli ve milli bir düşünceyle ciddi bir planlamanın içerisinde olan bir Trabzonspor gerçekle örtüşür. Hangi takımın ne oynadığı önemli değil, aslolan bizim oyun karakterimizin saha içerisinde takımımızın saha içinde nasıl vücut bulduğudur. Şu an için bizim için üzerinde durmamız gereken en önemli konu bu. Şunu net bir şekilde gördük ki, daha önce söylediğim, ‘Her takım her takımı yenebilir’ sözünden hareketle, yine söylüyorum herkes herkesi yenebilir. Kim işi sahiplenir, ciddi bir şekilde hazırlanırsa o sahadan muzaffer çıkacaktır. Bizim rakiplerden korkumuz yok, endişemiz kendimiz” diye konuştu.

“ZAMAN İÇERİSİNDE AYAKLARI YERE DAHA SAĞLAM BASAN BİR TAKIM OLURUZ”

Ligde en çok ikili mücadeleye girmeye çalışan takım görüntüsünü Trabzonspor’un verdiğini söyleyen Karaman, “Ama en kötü istatistik çıkartan da biziz. 30 yaş üstü tecrübeye ulaşmış bir kadroya siz, 30 yaşından sonra ikili mücadelelerde sert, agresif, darbeli mücadelelerde benimsetmekte zorlanabilirsiniz. Zaman zaman büyüttüğünüz çocuklarınıza dahi bir çok şeyi vermekte zorlanabilirsiniz. Bazı handikaplarımızın olabileceği normal karşılanmalı. Haddimizi bilerek gideceğimiz nokta içerisinde en az hasarla gidip sorunları çözme noktası içerisinde güç birliği oluşturup, biz ve yönetim dahili olaylara bu açıdan bakıp değerlendirdiğimiz anda Trabzonspor gerçekleri ile daha çok örtüşür, zaman içerisinde ayakları yere daha sağlam basan bir Trabzonspor oluruz” dedi.

“İNSAN OLARAK FUTBOLCULARIMDAN BEKLENTİLERİM VAR”

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek’in, ‘Trabzonspor’un kritik bölgedeki oyuncularını kilitledik ve planımız tuttu ve puan aldık’ şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Karaman, “Belli oyun formatı olan oyuncu yapısı, karakteri belli olan oyunculara siz tedbirinizi aldığınızda bu Amerika’yı keşif değildir. Biz ön tarafta tecrübeli iki forvetle oynuyoruz. Ekuban’ın sprintini Hugo’dan beklemek yersiz olur, ama Hugo’nun vuruşunu da Ekuban’dan beklemek belki sürpriz olabilir. Dolayısıyla biz kazanç ve kayıp noktası içerisinde bir denklemi oluşturmaya çalışırken belli verileri de dikkate alarak kullanmaya çalışıyoruz. Her takım için söylüyorum, ikinci bölgede iyi kapansın, savunmada rakibe yakın agresif bir duruş göstersin, forvette de bir-iki süratli oyuncusu olsun bu ligde puan alamayacağı takım yoktur diye düşünüyorum. Aslolan sizin basit gördüğünüz şeyler yüzünden, mesela taç atışından pozisyon yememeli. 5-6 oyuncusu orada varken o bölge içerisine rakip çıkmamalı. Savunma hattına geldiği anda biz ısrarla diyoruz ki daha canlı daha agresif savunma diyoruz ama zaman zaman sıkıntılarımız oluyor. Bazı yılların verdiği karakteri değiştirmek belki söz konusu olmayacak. Ama bu istatistiklere baktığımızda Türkiye’de en çok olumlu pas yapan ikinci takımız. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Son Erzurum maçını kötü oynamamıza rağmen hala ligde en fazla isabetli şut atan 3. takımız. Bir çok takımdan iyi yaptığımız şeyler var. Lig başından beri oynanan müsabakaları değerlendirdiğimizde son maçı katmadığımız anda belki de ligin en fazla iyi oynayan takımlarından biriyiz. En çok isabetli, en çok dikine pas yapan takımız. Bu gerçekleri yok sayamam ki, bir en her şey bitmiş, Nuh Tufanı kopmuş, ortalık facia. Bizim nerelerden geldiğimiz unutuluyor. Ben gerçekleri bilirim, ben gerçeklerle yüzleşirim. Ben geldiğim noktayı bilirim. Bir anda bir maç kazanıp kendimizi Kaf dağına çıkartmayız. Galatasaray maçından sonra da söyledim. Benim telefonuma 750 tane övgü dolu mesaj geldi. Ve yıllarca kullandığım telefonumu kapattım ve hiç açmadım. Ayaklarım yere bassın kibre düşmeyeyim diye. Biz futbolun gerçeğini de biliyoruz. Herkes gerçeklerle yüzleşsin. Erzurum maçını kötü oynadık, bu bizim için handikap, biz bunun çözümünü bulmaya çalışırız ama yine bunlarla bulacağız. O oynamadı, bu oynamadı eleştirileri sonuna kadar haklı. Çünkü ben de düşünüyorum. Sabahlara kadar kadro kurup çıkarıyorum. Dolayısıyla oyuncu üzerinden yapılan her türlü eleştiriye sonsuz saygılıyım ama lütfen bizim de harcadığımız zamana ve emeğe lütfen saygı. Bu saygı karşılıklı olsun sadece bizde kalmasın. Eleştiri olsun ama bizim dünyamızdan da bakılsın. Milli Takım’a gönderdiğin oyuncu, “Hocam ayaklarımı kaldıramıyorum, çok yorgun hissediyorum kendimi’ derse ne diyebilirim. Bazı çözemediğimiz bazı noktalar var. Bu dağılmadan biz de muzdaripiz. Alanya maçında da yaşadık bunu. O kadar detayla uğraşıyoruz ki vücuttaki yağ oranını, kilo oranını ölçüyoruz. Benim de beklentilerim, kırgınlıklarım oluyor hem insan hem hoca olarak. Profesyonelliği bir kenara bırakın ağabey olarak beklentilerim oluyor. Motivasyonlarını daha güçlü tutacak eylemlerin içerisinde oluyoruz. Biz profesyonel olabiliriz ama insanız, insan olarak beklentilerim var futbolculardan” ifadelerini kullandı.

“PERSONELİMDEN ÇAY İSTERKEN GÖZÜNE BAKAMIYORUM”

Taraftara 3 puan veremedikleri için üzüldüklerini anlatan Karaman, “Ben burada personelimden çay isterken gözünün içine bakamıyorum, onun utancını yaşıyorum. Bizim işimizde Allah’a şükür namusla ilgili olumsuz bir bakışımız söz konusu değil. Sadece gönül arzu ediyor ki bu kadar emeğin karşılığı olumlu sonuçlarla birlikte çıksın. Ama onla puan kaybediyorsa biz de kaybedebiliriz. Bizim harcadığımız kadar rakipler de emek harcıyor, onlar da gecelerini gündüzü katıyorlar, onlar da çalışıyorlar. Erzurumspor maçında takımın hocası ‘Milli arayı iyi değerlendirdik, takım olarak çalışma imkanı bulduk, eksiklerimizi kapatma, birbirimizi tanıma noktası içerisinde zaman geçirdik’ diyor. Biz o zamanı geçiremedik. Biz yorgunluk yaşadık, zihinsel yorgunluk olarak ona bazı şeyler ilave ettik. Dolayısıyla bu ne ilk ne de son kayıp olacak. Hataları en aza indirerek en azından kendimize yakışacak bir duruşla beraber şehrimize iyi hizmet etmek, iyi temsil etmek çabası içerisindeyiz. Bu da gücümüzün yetebildiği ana kadar. Yetemediği nokta içerisinde zaten mutlak sonu biliyorsunuz” diyerek açıklamalarını tamamladı.