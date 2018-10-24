CANLI YAYIN: Galatasaray Schalke 04 canlı izle! Terim’in aslanları gümbür gümbür!

Galatasaray Schalke maçı ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı 0-0 devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon evinde ikinci maçına çıkın Galatasaray zorlu rakibine rağmen kazanmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz G.Saray bu akşam D Grubu üçüncü maçında Alman ekibi Schalke 04 ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Schalke 04 ile oynayacağı maça Avrupa’daki 100. galibiyetini almak için çıkacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbol severler “Galatasaray Schalke 04 canlı izle” aramaları yapıyor. Bein Sports GS Schalke maçı canlı izlenebileceği açıklandı. Galatasaray Schalke maçı canlı yayını…

GALATASARAY SCHALKE 04 CANLI İZLE

GALATASARAY SCHALKE CANLI ANLATIM

İlk ciddi atak 8. dakikada geldi. Rakibinden sıyrılan Rodrigues, çok uzaktan çok sert vurdu. Schalke’nin genç kalecisi Nübel, üstüne gelen şutu kornere çeldi. 12. dakikada Schalke çok tehlikeli geldi! Ceza sahasına sarkan Knoplayanka, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Knoplyanka’nın Muslera üstünden aşırdığı topu Linnes çizgiden çıkardı. 16. dakikada Schalke bu dakikalarda tehlikeli geliyor. Sağ köşe gönderinden kullanılan köşe vuruşunda bomboş kalan Sane, uçarak kafayı vurdu ama top az farkla dışarı çıktı. 24. dakika Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Embolo, şut şansı aradı ancak Donk’un kritik müdahalesi tehlikenin büyümesini engelledi. 34. dakikada Knoplyanka, ara pasıyla ceza sahasına girdi ve Ozan ile ikili mücadelesinin ardından yerde kaldı. Schalkeli oyuncuların penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı. 44. dakikada Belhanda’nın pasında çizgiye inen Rodrigues, ceza sahasına sert gönderdi. Rodrigues’in pasına vuran Eren, kaleci Nübel’i aşamadı. Maçta ikinci yarı da hızlı başladı. ÖNCE MUSLERA, SONRA ÇİZGİDEN ÇIKTI! Embolo, savunmanın hatasından faydalandı ve ceza sahasına sarktı. Embolo’nun şutunda Muslera gole izin vermedi. Embolo’nun seken topa vuruşunu Ozan Kabak çizgiden çıkardı. 58. dakika Schalke’de Embolo, Caliguri’nin pasında topu ağlarla buluşturdu. Yardımcı hakemin uyarısının ardından gol iptal edildi. 62. dakika Savunmada Ozan Kabak’tan sıyrılan Embolo, sağ çapprazdan çok sert vurdu. Embolo’nun şutu yan ağlarda kaldı.

GALATASARAY SCHALKE 04 İLK 11

Galatsaray: Muslera, Linnes, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren

Schalke: Nübel, Caligiui, Sané, Nastasic, Mendyl, Stambouli, Rudy, Embolo, Serdar, Konoplyanka, Uth

GALATASARAY SCHALKE 04 HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Lig'i Galatasaray Schalke 04 maçı 24 Ekim 2018 Çarşamba günü İstanbul’da başladı. Saat 22.00'de santra diyen karşılaşma ilk 2 Şampiyonlar Ligi maçında olduğu gibi yine Bein Sports ekranlarından yayınlanıyor. Bir diğer merak konusu olan Galatasaray Schalke 04 maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak sorusuna cevap geldi. Galatasaray Schalke 04 maçı şifreli olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY 274. AVRUPA MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında yarın Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 274. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 273 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 405 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı takım, Schalke 04 müsabakasını kazanması durumunda Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

GALATASARAY SCHALKE MAÇI HAKEMİ FRANSIZ

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien’ın yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yaparken, Benoit Millot ile Jerome Miguelgorry ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cyril Mugnier olacak.