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SON DAKİKA UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Beşiktaş’a kötü haber! Üç yıldız yok
Uefa Avrupa Ligi

SON DAKİKA UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Beşiktaş’a kötü haber! Üç yıldız yok

Beşiktaş'ın Genk ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi üç yıldızdan kötü haber geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genk maçında Beşiktaş kadrosunda olmayacak oyuncuları açıkladı.

24 Ekim 2018 15:43

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Belçika’nın Genk takımı ile oynayacak olan Beşiktaş’ta üç yıldız, kritik maçta görev alamayacak. Genk maçının basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Pepe, Babel ve Ljajic’in kritik maçta görev alamayacağını söyledi.

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Genk ile oynayacakları maç hakkında da konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş “Şartlar ne olursa olsun sahamızda kazanmak istiyoruz. Pepe, Babel ve Ljajic Genk maçında oynayamayacak. Herkes için sahaya çıkınca en iyi performans gösterilmeli. Geç transfer, hazırlık dönemini iyi geçirmeme, milli takım gibi etkenlerden dolayı dalgalanmalar olacaktır. Takım bütünlüğü tartışılıyor ama oyuncularımız bireysel olarak performanslarının altında” dedi.

Son güncelleme 16:46 | 24 Ekim 2018
babel beşiktaş Genk ljajic Pepe şenol güneş
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