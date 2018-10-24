SON DAKİKA UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Beşiktaş’a kötü haber! Üç yıldız yok

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Belçika’nın Genk takımı ile oynayacak olan Beşiktaş’ta üç yıldız, kritik maçta görev alamayacak. Genk maçının basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Pepe, Babel ve Ljajic’in kritik maçta görev alamayacağını söyledi.

Şenol Güneş ve Fikret Orman iddialara yanıt verdi İlgili Haberi Oku

Genk ile oynayacakları maç hakkında da konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş “Şartlar ne olursa olsun sahamızda kazanmak istiyoruz. Pepe, Babel ve Ljajic Genk maçında oynayamayacak. Herkes için sahaya çıkınca en iyi performans gösterilmeli. Geç transfer, hazırlık dönemini iyi geçirmeme, milli takım gibi etkenlerden dolayı dalgalanmalar olacaktır. Takım bütünlüğü tartışılıyor ama oyuncularımız bireysel olarak performanslarının altında” dedi.