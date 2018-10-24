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SON DAKİKA Fenerbahçe’de transfer… Erick Green ile anlaşma sağlandı
Basketbol Süper Ligi

SON DAKİKA Fenerbahçe’de transfer… Erick Green ile anlaşma sağlandı

Son dakika! Fenerbahçe, Tyler Ennis'in sakatlığı sonrasında boşluğu yeni transfer ile doldurdu. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Erick Green ile sezon sonuna kadar anlaştı.

24 Ekim 2018 17:09

Son oynanan lig maçında Tyler Ennis’in sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, takviye yaptı. Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen Erick Green ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

ERİCK GREEN KİMDİR? İŞTE FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ

9 Mayıs 1991 yılında doğan 27 yaşındaki Erick O’Brien Green 1.91 metre boyunda. Fenerbahçe transferi öncesinde Olimpiyakos forması giyen Erick Green 2013 yılında katıldığı NBA Seçmeleri’nde Utah Jazz tarafından 46. sırada seçilmişti.

ERİCK GREEN OYNADIĞI TAKIMLAR

2013–2014 Montepaschi Siena 2014-2015 Denver Nuggets 2015 Fort Wayne Mad Ants (D-League) 2015-2016 Reno Bighorns 2016 Utah Jazz 2016günümüz Olympiacos

 

Son güncelleme 18:58 | 24 Ekim 2018
erick green Fenerbahçe
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