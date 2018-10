SON DAKİKA Fenerbahçe’de transfer… Erick Green ile anlaşma sağlandı

Son oynanan lig maçında Tyler Ennis’in sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, takviye yaptı. Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen Erick Green ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Excited to be heading to FENER

— Erick Green (@ErickGreen) 24 Ekim 2018