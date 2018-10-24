Şampiyonlar Ligi’nde gecenin tüm sonuçları!

AEK 0-2 BAYERN MÜNİH

E Grubu’nda Almanya temsilcisi Bayern Münih, Yunanistan’da konuk olduğu AEK karşısında 2-0 galip geldi. Bayern Münih’in gollerini 61. dakikada Javi Martinez ve 63. dakikada Robert Lewandowski attı. Münih ekibinin 7 puana ulaştığı grupta, AEK henüz puan elde edemedi.

YOUNG BOYS 1-1 VALENCIA

Günün diğer maçında İsviçre’nin Young Boys takımı ile İspanya ekibi Valencia 1-1 berabere kaldı. Valencia’nın golünü 26. dakikada Michy Batshuayi, ev sahibi Young Boys’un golünü 55. dakikada penaltıdan Guillaume Hoarau kaydetti. Bu sonucun ardından H Grubu’nda Valencia 2, Young Boys bir puana çıktı.

MANCHESTER UNITED 0-1 JUVENTUS

Juventus, Manchester United’ı Dybala’nın golüyle 1-0 mağlup etti. Juventus 9 puana yükselirken Manchester United 4 puanda kaldı.

Sevgilerle Dybala... Müthiş maçta kazanan Juve! Şampiyonlar Ligi H grubunda lider Juventus deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek grupta puanını 9'a çıkardı. Cristiano Ronaldo'nun eski takımına karşı forma giydiği maçta Dybala attığı golle İngilizler'i yıkan isim oldu... Arjantinli genç yıldız Dybala bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 4 yaptı. İlgili Haberi Oku

ROMA 3-0 CSKA MOSKOVA

Roma, CSKA Moskova’yı Dzeko’nun 2 ve Cengiz Ünder’in golleriyle 3-0 mağlup etti. Roma puanını 6’ya yükseltirken CSKA Moskova 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi`nde Cengiz Ünder`in gecesi! Müthiş gol... İlgili Haberi Oku

REAL MADRID 2-1 VIKTORIA PLZEN

Real Madrid, Viktoria Plzen’i 2-1 mağlup ederken golleri Benzema ve Marcelo kaydetti. Plzen’in tek golünü Hrosovsky attı. Viktoria Plzen 1 puanda kalırken Real Madrid 6 puana ulaştı.

AJAX 1-0 BENFICA

Ajax, Benfica karşısında 90+2’de Noussair Mazraoui’nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ajax puanını 7’ye yükseltirken Benfica 3 puanda kaldı.

SHAKHTAR DONETSK 0-3 MANCHESTER CITY

Manchester City, Shakhtar Donetsk’i Ukrayna’da 3-0 mağlup etti. City’nin gollerini David Silva, Laporte ve Bernardo Silva kaydetti. Manchester City puanını 6’ya yükseltirken Shakhtar Donetsk 2 puanda kaldı.

HOFFENHEIM 3-3 LYON

Lyon, Hoffenheim deplasmanından 3-3’lük beraberlikle döndü. Lyon’un gollerini Traore, Ndombele ve Depay atarken Hoffenheim’ın gollerini Kramaric kaydetti. Lyon puanını 5’e yükseltirken Hoffenheim 2 puana ulaştı.