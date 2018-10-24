Samet Aybaba: ‘Gol vuruşu için çalışıyoruz’

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Çok mücadele ediyoruz. Bu böyle devam ederse önümüzde 8 maçımız var bu maçların hepsini kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki ilk maç Alanyaspor maçı. Biz takım bütünlüğü özelliğini sahaya yansıtırsak kazanabileceğimiz bir maç diye düşünüyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 10’uncu haftasında 26 Ekim Cuma günü saat 20.30’da Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak olan Bursaspor’da teknik direktör Samet Aybaba, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, “Futbolun içerisindeki kendi kaderimiz ve oyuncularımızın hücumdaki küçük tercihlerinden kaynaklanan hatalardan hep kaçırıyoruz maçları. Onlara çalıştık. Onlarla ilgili toplantı yapıyoruz. İyi takımız. Çok konuşuyoruz, çok mücadele ediyoruz. İstiyoruz. Bu böyle devam ederse önümüzde 8 maçımız var bu maçların hepsini kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki ilk maç Alanyaspor maçı. Alanyaspor da iyi bir takım. Kaliteli oyuncuları da var. Ama biz takım bütünlüğü özelliğini sahaya yansıtırsak kazanabileceğimiz bir maç diye düşünüyoruz” dedi.

“GOL VURUŞU ÇALIŞIYORUZ”

Gol yollarındaki yaşanan sıkıntılara dair de konuşan Aybaba, “Çalışıyoruz, elimizdeki oyuncular belli. O oyuncuları daha çabuk nasıl oraya sokarız, oradaki son vuruşlarda daha etkili nasıl oluruz diye düşünüyoruz. İç sahada daha farklı bir hücum organizasyonu planlıyoruz. Bu maç ile başlayacağız, gerçi daha önceki MKE Ankaragücü maçında da başlamıştık buna. Bunları yapıyoruz, çalışıyoruz. Gol vuruşu çalışıyoruz. Biraz da şans bizim yanımızda olur diye düşünüyoruz, bunlar olursa gol sayısını artıracağız” ifadelerini kullandı.

REVİZYONA GİDECEK

Aytemiz Alanyaspor’a karşı kadroda revizyona gideceği sinyalini veren Aybaba, “Takım bizim takımımız, oyuncularımızın hepsi bizim oyuncumuz. Rakibe göre de bakıyoruz, rakibin oyuncularına bakıyoruz. Oyuncularımızın haftalık performansına bakıyoruz. Ona göre bir takım oluşturuyoruz, öyle bir takım olabilir” ifadelerini kullandı. Aybaba, sakatlığı süren Saivet’nin bu hafta oynayamayacağını ancak önümüzdeki hafta sahalara dönebileceğini söyledi.

SAMET AYBABA AYAK TENİSİ OYNADI, LİMA KALEYE GEÇTİ

Öte yandan Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde öğle saatlerindeki antrenman ile sürdürdü. Oyuncular farklı gruplara ayrılarak serbest çalışma gerçekleştirirken, bazı oyuncular ayak tenisi oynadı, bazı oyuncular ise şut çalışması yaptı. Antrenmanın renkli bölümünde ise orta alan oyuncusu Allano Lima kaleye geçerken, Samet Aybaba ve teknik ekibi de ayak tenisi oynayarak hünerlerini sergiledi. Antrenmana sakatlıkları süren Henri Saivet ve Abdullahi Shehu katılmadı.