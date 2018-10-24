TT Arena’da yüksek gerilim! Galatasaray Schalke 04 maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Lig D grubu 3. maçında Galatasaray Schalke 04 takımını sahasında ağırlıyor. Serdar, Emre, Henry, Fernando ve Feghouli’nin sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacağı Schalke maçında Fatih Terim'in nasıl bir ilk 11 ile çıkacağı merak ediliyor. Sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmak isteyen Galatasaray'da taraftarların bir diğer merak konusu ise “Galatasaray Schalke maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” sorusu oldu. İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar…

GALATASARAY SCHALKE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Lig'i Galatasaray Schalke 04 maçı 24 Ekim 2018 Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma ilk 2 Şampiyonlar Ligi maçında olduğu gibi yine Bein Sports ekranlarından yayınlanacak. Bir diğer merak konusu olan Galatasaray Schalke 04 maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak sorusuna resmi olarak bir açıklamama gelmemesine rağmen şifreli olarak yayınlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY SCHALKE 04 MUHTEMEL İLK 11

Galatsaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren

Schalke: Nübel, Sane, Naldo, Nastasic, Caligiuri, Mascarell, Schöpf, Serdar, McKennie, Embolo, Burgstaller

GALATASARAY 100. GALİBİYET PEŞİNDE Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Alman temsilcisi Schalke 04 ile oynayacağı maça Avrupa'daki 100. galibiyetini almak için çıkacak. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar Avrupa’da oynadığı 273 müsabakada 99 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 71 beraberlik aldı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında saat 22.00’de Almanya’nın Schalke takımı karşı karşıya gelecek. Grupta geri kalan 2 müsabakada sarı-kırmızılılar, 3 puanla 3 sırada yer alırken, Schalke ise 4 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor.

SCHALKE 04 İLE 3. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Schalke bugüne kadar resmi maçlarda iki kez rakip oldu. İki takım 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu’ndaki mücadele 1-1 sona ererken, Almanya’daki karşılaşmayı Umut Bulut’un son dakika golü ile 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale kalmıştı.