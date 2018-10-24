Roma CSKA Moskova maç özeti! Cengiz Ünder’den şık gol

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları tamamlandı. Cengiz Ünder’in forma giydiği Roma, CSKA Moskova karşısında rahat kazandı. Roma CSKA Moskova maç özeti haberimizde. Roma, Dzeko ile 30. dakikada öne geçti. Golden 13 dakika sonra Dzeko farkı ikiye çıkardı. Son gol ise Milli futbolcumuz Cengiz Ünder attı ve maç 3-0 sona erdi.

MAÇ ÖZETİ

82′ CSKA Moskova, Alan Dzagoev ile köşe vuruşu kullanıyor. 82′ Hördur Magnusson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor. 81′ Roma takımında oyuncu değişikliği; Daniele De Rossi oyundan çıkarken Patrik Schick oyuna giren isim. 81′ CSKA Moskova takımı Ilzat Akhmetov ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ilzat Akhmetov tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor. 77′ CSKA Moskova takımı Ilzat Akhmetov ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ilzat Akhmetov tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor. 73′ Roma takımında oyuncu değişikliği; Cengiz Ünder oyundan çıkarken Aleksandar Kolarov oyuna giren isim. 73′ Ceza sahası içinde topla buluşan Edin Dzeko, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor. 73′ Roma, Cengiz Ünder ile köşe vuruşu kullanıyor. 71′ CSKA Moskova takımında Kirill Nababkin hakem Anastasios Sidiropoulos tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor. 71′ CSKA Moskova takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Arnor Sigurdsson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor. 68′ Roma takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lorenzo Pellegrini çıkıyor ve yerine Bryan Cristante oyuna giriyor. 65′ CSKA Moskova, Khetag Khosonov ile köşe vuruşu kullanıyor. 63′ Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Cengiz Ünder 61′ Khetag Khosonov sol kanatta kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor. 61′ Kirill Nababkin, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor. 61′ CSKA Moskova, Nikola Vlasic ile köşe vuruşu kullanıyor. 60′ Fedor Chalov altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor. 57′ Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Kirill Nababkin 57′ CSKA Moskova takımında oyuncu değişikliği; Ivan Oblyakov oyundan çıkarken Alan Dzagoev oyuna giren isim. 57′ CSKA Moskova takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nikita Chernov çıkıyor ve yerine Khetag Khosonov oyuna giriyor. 50′ Golün asistini yapan isim Edin Dzeko. 50′ GOOOLL!! Cengiz Ünder topu ağlara gönderiyor! 48′ Alessandro Florenzi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor. 46′ Hakem ikinci yarıyı başlatıyor. 45′ Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor 43′ Golün asistini yapan isim Stephan El Shaarawy. 43′ GOOOLL!! Roma, Edin Dzeko ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor. 40′ CSKA Moskova, Ivan Oblyakov ile köşe vuruşu kullanıyor. 39′ CSKA Moskova, Nikola Vlasic ile köşe vuruşu kullanıyor. 30′ Golün asistini yapan isim Lorenzo Pellegrini. 30′ GOOOLL!! Edin Dzeko takımını öne geçiren golü atıyor. 25′ Roma takımı Cengiz Ünder ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Cengiz Ünder tarafından çekilen şut auta gidiyor. 23′ Lorenzo Pellegrini ile Roma takımı köşe vuruşu kullanacak. 23′ Roma, Cengiz Ünder ile köşe vuruşu kullanıyor. 22′ Edin Dzeko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor. 20′ Cengiz Ünder, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor