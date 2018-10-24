Real Madrid’de Julen Lopetegui’nin yerine Antonio Conte iddiası!

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga’da oynadığı son 4 maçtan galibiyet alamayan ve gol atamayan Real Madrid’de teknik direktör Julen Lopetegui’nin koltuğu sallantıda.

Dünya Kupası öncesinde İspanya Milli Takımı’ndan ayrılarak olaylı şekilde Real Madrid’in başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, üst üste alınan kötü sonuçların ardından görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya.

Sky Sports’un iddiasına göre; İtalyan teknik adam Antonio Conte ile görüşme gerçekleştiren başkan Florentino Perez, Lopetegui’nin kovulması halinde tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

Sezon başında Chelsea’deki görevine son verilen Conte’nin, Perez ile yaptığı görüşmede olumlu bir yanıt verdiği belirtildi. 49 yaşındaki teknik adam sezon başında da Real Madrid’den teklif almış ancak çalışmayı düşünmediği için bu teklifi geri çevirmişti.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Madrid yöneticisi Emilio Butragueno, Lopetegui’nin geleceğinin hafta sonu oynayacakları El Clasico maçına bağlı olduğunu açıklamıştı.

Real Madrid bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 14 puan topladı ve ligde yedinci sırada yer alıyor.

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