Mesut Özil’den ‘Türkiye’de forma giymek ister misin?’ sorusuna yanıt

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da oynayan Mesut Özil, Twitter'da takipçilerinin sorularına yanıt verirken Türkiye'de forma giyme konusuna da değindi.

Schalke 04 formasıyla parlayan, Werder Bremen’de sergilediği performansın ardından Real Madrid’e transfer olan ve 2013’ten beri Arsenal’de mücadele eden Mesut Özil, geleceğiyle ilgili bir soruya yanıt verdi.

Almanya Milli Takımı’nı bırakan 30 yaşındaki futbolcu, Twitter’da takipçileri tarafından sorulan sorulara cevap verdi.

Bir kullanıcının “Kariyerinin bir noktasında Türkiye’de forma giymek ister misin?” sorusuna yanıt veren Özil, “Zor soru! Ama diyebilirim ki… Asla, asla deme!” ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcının “Almanya, İngiltere, İspanya ve Türkiye’den favori yiyeceklerin neler?” sorusunu yanıtlayan yıldız futbolcu, “İngiltere – balık ve patates, İspanya – Paella, Almanya – soslu patates, Türkiye – Her şey” yanıtını verdi.

Difficult question! But I would say… never say never! https://t.co/4IXQ28wV5P

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 24 Ekim 2018