Mehmet Demirkol’dan TFF’ye çağrı: Mircea Lucescu da maaşını…

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Kulüpler Birliği’nin aldığı döviz ile sözleşme imzalayan yerli oyuncuların maaşlarının Türk Lirası’na çevrilmesi kararı sonrası Beşiktaş ile ilgili çıkan haberleri değerlendiren spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrı yaptı. beIN Sports’ta yayınlanan beIN Manşet programında konuşan Mehmet Demirkol, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun da maaşını Türk Lirası üzerinde alması gerektiğini söyledi.

Mehmet Demirkol`dan Karius yorumu! Mehmet Demirkol, BeinSport Haber'de yayınlanan Bein Manşet programında gündemi değerlendirdi. Demirkol'un sezon başında Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Mehmet Demirkol, yerli futbolcuların maaşlarının sabitlenmesinin ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü’nün dövizle maaş almasını eleştirirken “Türk Milli Takımı Teknik Direktörü maaşını TL olarak almalı. Devlet böyle bir karar vermiş, TFF hemen harekete geçmeli” dedi.

Türk Milli Takımı Teknik Direktörünün hangi ulustan olursa olsun Türk Lirası ile maaş alması gerektiğinin altını çizen Mehmet Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

“Devlet enstrümanı değiştir diyor. Türk Lirası ile ödeme yap diyor. Şenol Güneş’in de Euro ya da Türk Lirası bir değeri vardır. Sen bu değeri ödersin. 10 milyon Euro ödüyorsanız şimdi de 10 milyon Türk Lirası ödersiniz. Kimse sana 10 milyon lira ödeme demiyor. Devlet böyle bir karar almış. Önce milli takımdan başlayacak o zaman… Hangi milletten olursa olsun Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Türk Lirası maaş alır. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Euro maaş alacak, Beşiktaş Teknik Direktörü Türk Lirası maaş alacak. Kanun yabancıları kapsamasa bile Türk Milli Takımı kardeşim burası… Merkez Bankası Genel Müdürü’nün maaşının Euro olması mümkün mü? Her ikisi de Türkiyeyi temsil eden kurumlar… TBMM Başkanı’nın maaşının nasıl Türk Lirası olması gerekiyorsa, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü’nün maaşının da Türk Lirası olması gerekiyor.”