Mehmet Demirkol: Galatasaray maça bu kadroyla çıkarsa…

Mehmet Demirkol, Galatasaray Schalke maçını Beinsports Haber’de değerlendirdi… İşte Demirkol’un açıklamaları.

SİNAN’DAN BEKLENTİM YÜKSEK

En son söyleyeceğimi ilk başta söyleyeyim bu maçta Sinan Gümüş’ten beklentim çok yüksek. Eğer bu kadro çıkarsa, Sinan çok iş yapar. Çünkü izlediğim kadarıyla Schalke’nin üçlü beşli geçişlerinde zaman zaman sorunlar olabiliyor. Sinan bundan yararlanabilir.

RODRIGUES DE İYİ AMA…

Tabii ki Tedesco’nun söyledği gibi Rodrigues dikkat çekici bir oyuncu ama bu kadroyla ben Sinan’ın daha öne geçmesini bekliyorum. Schalke bana bunu anlatıyor, Naldo’nun da yokluğu etkili tabi.

DİRENÇ İÇİN DONK ORTADA OLMALI

Erensiz bir kadro da olabilir. İşin içine Selçuk girebilir belki… Sağa Belhanda’yı atabilir… Savunmayı tamir etmek için de bir şeyler olabilir. Ben Donk’un savunmanın merkezinde oynayabileceğini düşünüyorum. Yapabilir bunu, zaten asıl işi o… Ama orta sahada bir direnç kazanması lazım Galatasaray’ın. O yüzden bu form durumuyla Donk orada olmalı.

SCHALKE İYİ BİR TAKIM DEĞİL

Donk, Ndiaye, Belhanda üçlüsünde problem şu olabilir, son Bursa maçında Galatasaray bir anda arka arkaya sakatlar verdi. Belhanda da elini kaldırmıştı. Bence bugün maçın temposu yüksek olacak. Yani Bursa maçının temposunda olmayacak. Schalke tempolu takım. İyi bir takım değil, olabilir ileride ama oturmuş değil.

DORTMUND MU GELSEYDİ?

Fatih Terim onları onore etmek için sıralamada bulundukları yeri hak etmiyorlar diyor ama şimdi Dortmund mu gelsin yani?

SCHALKE FENERBAHÇE GİBİ

Zor bir dönem yaşıyor şu anda Schalke, Fenerbahçe’nin yaşadığının biraz farklı bir durumundalar.

KEŞKE FERNANDO OLSAYDI

Yani biraz Galatasaray’da da şanssızlık var. Fernando olsa çok değişiyor iş. Fernando takımın tamamını değiştiriyor. Bütün geçiş oyunlarını ayarlayan oyuncu. Şimdi sırtı dönük kim top alacak bu kadroda? Donk, Fernando gibi olmaz.

SELÇUK’UN TEMPOSU YETMİYOR

Selçuk işin içine girer mi diyeceğim ama temposu yetmiyor maalesef. Geçen sene Fatih Terim geldiğinde “Selçuk İnan artık kendisine başka bir oyun bulmalı” demiştim. Yani madem ritmi düştü başka olmalı. Bazı oyuncular avrdır durduğu yerden oynar. Arkadaşları açığını kapatır, iki pas atar işi bitirir….

SELÇUK YETERSİZ KALDI

Mesela Pirlo defansif anlamda 20 dakika bir şey yapmazdı. Ama iki tane sağa sola tak-tak atardı. Derdin ki bu ne acayip bir adam. Tabi etrafı da Pirlo’ya bu imkanı tanırdı. Selçuk hem kendisine iyi bakarak hem iyi yaşayarak böyle kriz dönemlerinde bayrağı alacak bir kaptan olabilirdi ama maalesef orada benim beklediğimin gerisinde kaldı.