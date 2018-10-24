Marcelo’dan eleştirilere sert yanıt: ‘Gazeteciler bizi kıskanıyor, çünkü…’

SKOR DIŞ HABERLER / İspanyol devi Real Madrid’in yıldız futbolcusu Marcelo, Viktoria Plzan karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda takımı eleştiren gazetecileri hedef aldı.

Ligde üst üste 4 maçından galibiyet çıkaramayan ve gol bile atamayan İspanyol devi 9 maçta sadece 14 puan toplayabildi. Teknik direktör Julen Lopetegui ve futbolcular eleştiri oklarının hedefi olurken Brezilyalı yıldız Marcelo bu duruma isyan etti.

Şampiyonlar Ligi’nde 2-1 kazandıkları Viktoria Plzen maçının ardından basın mensuplarına konuşan Marcelo, “Kazanamadığın zaman işler zor gidiyor. Ama siz eleştirilerinizle bu takımın canını yakmak istiyorsunuz. Bütün gazeteciler bizi hedef alıyor. Belki de bunun nedeni kıskançlık, çünkü futbolun nasıl oynanacağını bilmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Sakatlığını atlattıktan sonra yeniden sahalara dönen Marcelo son durumu için, “Şu an kendimi iyi hissediyorum. Çok sert bir darbe almıştım ve hakemler bu tür pozisyonları görmeli” dedi.

Öte yandan koltuğu sallantıda olan Lopetegui hakkında konuşan Brezilyalı savunmacı, “Bence işini harika yapıyor” yorumunda bulundu.

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